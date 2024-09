Nieuw in Roosendaal? Dit is er te doen

De Passage in Roosendaal

Ben jij een eerstejaarsstudent die in Roosendaal gaat studeren of wonen, maar weet je nog niet wat er te doen is? Punt helpt een handje en zet een aantal plekken voor je op een rijtje. Waar je even kunt bijkomen, eten en je date mee naartoe kunt nemen.

Daten

Heb je tijdens de introductie iemand leren kennen en gaan jullie afspreken in Roosendaal? Dan zijn er genoeg plekken waar je op date kunt gaan.

Poolen en bowlen

In het centrum van Roosendaal zit biljartcentrum De Distel. Daar kun je met je date een tafel huren om een potje te poolen, maar er zit ook een bowlingbaan. Bestel er een hapje en een drankje bij en je zit gebakken voor een gezellige avond. Tip: via Social Deal vind je hier vaak aanbiedingen.

Trampolinespringen

Wil jij indruk maken door te laten zien hoe lenig je bent? Bij FunZone kun je verdeeld over verschillende gedeeltes naar hartenlust trampolinespringen. Weer eens iets anders dan een drankje doen op een eerste date.

Museum Tongerlohuys

Een musemdate is altijd goed en dat kan ook in Roosendaal. In museum Tongerlohuys leer je aan de hand van vijf ‘iconen van de stad’, die niet meer in leven zijn, over de geschiedenis van de Avansstad. Wist je bijvoorbeeld dat de LiGA-koek uit Roosendaal komt?

Zo leer je wat over de stad en ongetwijfeld ook over elkaar. Win-win.

Studeren

Ben je Avans of je studentenkamer even zat en zoek je een andere plek om te studeren? In de stad zijn verschillende alternatieven te vinden.

Bibliotheek

De bibliotheek in Roosendaal zit aan de Markt en heeft studieplekken. Hier kun je in alle rust studeren.

De Lente

Studeren met een kop koffie of een broodje erbij? Dat kan bij De Lente. Hier kun je een rustig plekje zoeken om aan school te werken.

Visdonk

Is het nog mooi weer? Op een kwartier fietsen vanaf Avans kun je dan in het landgoed Visdonk buiten op een een van de vele bankjes studeren. Ideaal als je je even wil terugtrekken in de natuur.

Eten

Studeren maakt hongerig, maar waarschijnlijk heb je geen zin om elke dag te koken. In Roosendaal zijn genoeg plekken om buiten de deur te eten en dat hoeft echt niet altijd duur te zijn.

Bonnefooi

Met hoofdgerechten boven de 20 euro is Bonnefooi aan de Raadhuisstraat niet de goedkoopste spot van alle Avanssteden. Maar de keuken is wel gevarieerd, met Marokkaanse, Dominicaanse en Libanese gerechten. Ook aan vegans is gedacht, met curry’s en tempeh-gerechten.

Mon Ami

Voor minder dan 10 euro lunchen? Dat kan bij Mon Ami aan de Nieuwe Markt. Op de kaart staan veel Turkse gerechten, zoals een broodje köfte. Ook kun je hier terecht voor een traditioneel Turks ontbijt.

Tom’s Diner

Fan van restaurants in de stijl van de jaren 50 in Amerika? Dan is Tom’s Diner aan de Markt wat voor jou. Waan je in het verleden met de uitgebreide menukaart, met daarop pizza’s, burgers en Amerikaanse hotdogs. Neem als desert een ‘old fashioned’ milkshake en je bent er.

Ontspanning

Studeren kan intens zijn en het is goed om soms ook een break te nemen. Dat kan in Roosendaal op meerdere manieren.

C-Cinema

Ga eens naar de film. Verwacht bij C-Cinema een aanbod van bekende films en filmhuisfilms. De bioscoop is gelegen aan de Nieuwstraat.

Burgemeester Coenenpark

Op loopafstand van het station in Roosendaal zit het Burgemeester Coenenpark. Daar kun je een rondje om een grote vijver maken.

Freerunnen en skateboarden

Houd je van wat meer actiefs? In het Urban Sport Park kun je verschillende sporten beoefenen. Probeer freerunnen of skateboarden, of ga voor een driepunter bij het basketbalveld. Gelegen aan de Industriestraat.

Zijn we iets vergeten? Laat het dan in de reacties weten!