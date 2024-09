Nieuw in Tilburg? Dit is er te doen

Ben jij een eerstejaarsstudent die in Tilburg gaat studeren of wonen, maar weet je nog niet wat er te doen is? Punt helpt een handje en zet de leukste plekken voor je op een rijtje. Waar je even kunt bijkomen, eten of je date mee naartoe kunt nemen.

Date

Heb je tijdens de introweek iemand leren kennen met wie je graag nog een keer op date wil? Dan zijn deze plekken wellicht wat.

Spoorpark Tilburg

Kijk samen naar de zonsondergang vanuit de Kempentoren in het Spoorpark. Er is daar van alles te doen, maar het uitzicht vanaf de Kempentoren is toch echt wel de klim waard. Tip: wandel eerst rustig door het park en eindig dan bovenop de toren om samen romantisch de dag af te sluiten.

Saints Poolcenter

Vind je het fijner om bij een eerste date iets actiefs te doen, dan is poolen een aanrader. Je kunt bij Saints Poolcenter in het centrum makkelijk een tafel reserveren. Op donderdagen hebben ze een leuke actie: de Pitcheravond. Elke pitcher kost dan maar 12 euro. Zo kunnen jullie mooi de sfeer van de introweek doorzetten.

De Wagon

Wil je je date toch liever ergens mee uiteten nemen of samen borrelen? Neem dan eens een kijkje bij De Wagon. Het restaurant bevindt zich in twee oude treinen uit 1900. De sfeer doet denken aan een mix van de treinen in de Harry Potter-films met de chique touch van de eetzaal van de Titanic.

Eten

Woon je net op jezelf en is elke dag koken niet echt jouw ding? In Tilburg zijn er genoeg goede deals om een goedkope maaltijd te scoren.

De Carrousel

Elke donderdagavond heeft Lunchroom De Carrousel een Koopavond Special. Dan serveren ze een hoofdgerecht voor maar 13,95 euro. Wil je ook een voor- en nagerecht? Die kosten per maaltje 4,95 euro.

‘t Taphuys

Bij ’t Taphuys kun je niet alleen terecht voor bijzondere biertjes, ook hebben ze een goede lunchdeal. Zo kun je er iedere dag een tosti, soepje en warm drankje bestellen voor maar 10 euro.

Foto: Omid Tavallai

De Burgerij

De zomer is zo goed als voorbij en hopelijk hebben we nog een mooie nazomer, maar we kunnen er niet omheen: de winter komt er alweer aan. Daar horen natuurlijk winterse gerechten bij. Bij De Burgerij hebben ze een concept genaamd Stamppot to go: de stamppot van de dag voor een klein prijsje. Voor drie personen betaal je slechts 14,50 euro.

Studeerplekken

Komen tijdens het studeren de muren van je studentenkamer op je af? Dan zijn er buiten Avans ook nog plekken waar je je brein aan het werk kunt zetten.

LocHal

De hotspot van het moment om te studeren is de LocHal. Die bevindt zich meteen achter het centraal station. In totaal zijn daar meer dan driehonderd studieplekken en er zijn zowel stiltecabines als koffietentjes. Als je zeker wilt zijn van een rustige studieplek, kun je die via de site reserveren. Handig toch?

Buutvrij Tilburg

Iets minder bekend, maar wel een hidden gem, is creatief koffiecafé Buutvrij. Dit cafe noemt zichzelf ‘een etalage voor ontwerpers, kunstenaars en muziekmakers’. Maar je kunt er zeker ook terecht als je minder creatief bent. Achter het café is een ruimte ingericht om te studeren, vergaderen en werken.

Coffeecompany

Snelle wifi, genoeg oplaadpunten en goede koffie. Klinkt dat als muziek in je oren? Dan is Coffecompany de perfecte plek voor jou. De zaak bestaat al sinds 1996 en heeft door het land inmiddels meerdere vestigingen.

Tot rust komen

Introweken, nieuwe school en misschien zelfs net een verhuizing achter de rug. Het zijn veel indrukken en soms moet je ook even afschakelen. Dat kan op deze plekken.

Stadspark Oude Dijk

Je zou het niet verwachten zo midden in de stad, maar het Stadspark Oude Dijk is een heerlijk stukje groen waar je volledig tot rust kan komen. Maak er een kleine wandeling of neem een kleedje mee en geniet met een boek van de rust. Als je even weg wilt van alle drukte, is dit de plek om weer tot jezelf te komen.

Museum de Pont

Kom je juist helemaal tot rust door kunst? Bezoek dan eens museum De Pont, podium voor hedendaagse kunst. Elke donderdag is de toegang tussen 17:00 en 21:00 uur helemaal gratis. Ook kun je bij tentoonstellingen gratis instap-rondleidingen doen. Ga je liever een andere dag? Dan betaal je op vertoon van je studentenkaart 9,50 euro.

Sporten bij Tilburg University

Ben jij iemand die onrustig wordt van de schoolbanken en het liefste sport? Neem dan een sportabonnement bij Tilburg University. Avansstudenten kunnen daar een jaarabonnement afsluiten voor iets minder dan 14 euro per maand. Je hebt dan niet alleen toegang tot de fitnessruimtes, maar kunt ook deelnemen aan de verschillende groepslessen zoals yoga, zwemmen en paaldansen. Wellicht dat je zo een nieuwe favoriete sport ontdekt?