Poepen op Avans: ‘Ik heb het nog nooit op school gedaan’

Gebrek aan hygiëne is een belangrijke reden om niet op school te poepen. Foto ter illustratie (niet bij Avans). Bron: Envato Elements.

De helft van de leerlingen op basisscholen en middelbare scholen poept (bijna) nooit op school. De toiletten zouden volgens de leerlingen een gebrek aan hygiëne en privacy hebben, blijkt uit onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS). Het ophouden leidt tot medische klachten, 1 op de 6 leerlingen heeft met zulke klachten een dokter bezocht. De stichting slaat alarm en kijkt hoe de situatie verbeterd kan worden.

Hoewel het onderzoek is uitgevoerd onder leerlingen van 8 tot 16 jaar, is het ook een herkenbaar probleem voor nieuwe Avansstudenten. Eerstejaarsstudent Verpleegkunde Isa geeft aan nog nooit op school te hebben gepoept, het ophouden tot ze thuis is doet ze al jaren. “Het is een soort schaamte, helemaal als er net iemand die je kent binnenkomt nadat jij bent geweest”, vertelt Isa. Dat komt overeen met de resultaten van het onderzoek. Daar worden schaamte voor geur en geluid en taboe rondom poepen in het algemeen genoemd als redenen om niet naar het toilet te gaan. Isa doet een boekje open over haar broertje: “Hij ging ook nooit op school, maar fietste zelfs op en neer naar huis als hij moest.” Studiegenoot Indy, die ook nooit op Avans een nummer twee zal doen, denkt dat er wel een groot verschil is tussen jongens en meiden: “Jongens zijn daar veel gemakkelijker in.”

Hoewel dat laatste niet door het MLDS-onderzoek bevestigd wordt, lijkt een rondvraag wel aan te sluiten bij Indy’s aanname. Eerstejaarsstudenten Elektrotechniek Rob en Floris zijn het namelijk met elkaar eens: “Als je moet, dan moet je”. Floris doet het ‘natuurlijk’ ook liever thuis, maar hij stelt zijn wc-bezoek niet uit. “Daarvoor woon ik te ver van school.” Rob heeft er helemaal geen problemen mee. “De toiletten zijn hier veel schoner dan op mijn vorige school in ieder geval, dus voor de hygiëne hoef ik het niet te laten”, zegt Rob. “Ik kom van het mbo en heb toen stage gelopen in de bouw. Dat waren de enige momenten dat ik het ophield, want hoe zo’n DIXI er soms vanbinnen uitziet wil je niet weten. Je snapt dat ik dan niet twijfel bij gewone wc’s.”

Gezondheidsrisico’s

Volgens het onderzoek zou een kwart van de leerlingen tot twee maal per maand last hebben van klachten door het ophouden. Volgens artsen van het Kinderbuikcentrum van Amsterdam UMC zorgt het ophoudgedrag voor verstoppingen, die weer kunnen leiden tot buikpijn, misselijkheid en incontinentie. Mariël Croon, directeur van MLDS, vreest voor de gezondheidsrisico’s bij duizenden kinderen en jongeren. Ze roept schoolbesturen, gemeenten en het ministerie van OCW op te zorgen voor schone, veilige en besloten wc’s op scholen.