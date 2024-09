Punt zoekt studentcolumnisten

Foto door picjumbo.com

Ben jij een Avansstudent met een mening over de meest uiteenlopende onderwerpen en heb je een vlotte pen? Meld je dan aan als studentcolumnist voor Punt.

Als columnist voor Punt schrijf je maandelijks over een onderwerp dat je zelf uitkiest. Denk aan het studentenleven, wat je bezighoudt, date-ervaringen of wat je is opgevallen. Alles is mogelijk!

Proefcolumn

Heb jij interesse om iedere maand een column te schrijven voor de site van Punt? Stuur dan voor maandag 30 september een proefcolumn van maximaal 350 woorden naar punt@avans.nl. Voor ieder gepubliceerd verhaal ontvang je als student vijftig euro. Uit de inzendingen selecteert de redactie een of meerdere columnisten die een plek krijgen op de site.