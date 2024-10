Studenten blijven uitgezonderd van wet vaste huurcontracten

Illustratie: Joris Habraken

In een wet die huurders meer bescherming moet bieden, staat een omstreden uitzondering voor studenten. En dat blijft zo, antwoordt de nieuwe minister van Volkshuisvesting Mona Keijzer.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman probeert het toch nog maar eens. Er is immers een nieuwe minister van Volkshuisvesting. Wil Mona Keijzer zo vriendelijk zijn om de uitzondering voor studenten te schrappen?

Een meerderheid van de Tweede Kamer vond vorig jaar dat ook studenten recht hebben op een vast huurcontract, bleek tijdens de behandeling van de Wet vaste huurcontracten. Dat leek geregeld, maar toenmalig woonminister Hugo de Jonge zonderde ze alsnog uit van de wet.

Woonstress

Dat betekent dat huisbazen studenten nog steeds een tijdelijk contract kunnen aanbieden. Oppositiepartijen SP en D66 waren verbijsterd. Ze probeerden de minister terug te fluiten, maar kregen weinig steun van andere partijen.

De uitzondering van De Jonge geldt in principe voor studenten die tijdelijk in een andere gemeente wonen, bijvoorbeeld vanwege een stage of minor. Of voor buitenlandse studenten. Maar de criteria zijn vaag en de Woonbond is daarom bang dat huisbazen veel meer studenten een tijdelijk contract geven.

Beckerman vindt dat studenten daardoor benadeeld worden en met woonstress worden opgezadeld. Ze vroeg daarom in augustus aan de nieuwe minister of het kabinet de wet wil gaan hanteren zoals de Tweede Kamer hem in eerste instantie bedoelde: met het recht op een vast huurcontract voor alle studenten.

Huurprijs

Nee, is kortweg het antwoord van minister Keijzer. Vandaag schrijft ze aan de Kamer dat het kabinet “het beleid handhaaft om studenten uit te zonderen van de Wet vaste huurcontracten”. De uitzondering zou namelijk meer studentenkamers kunnen opleveren, redeneert ze: mensen die tijdelijk iets leeg hebben staan mogen dat ook tijdelijk verhuren.

Keijzer is ook niet bang dat huisbazen het tijdelijk contract misbruiken om tussentijds de huur te verhogen. Per 1 juli is immers een nieuwe wet van kracht die de huurprijs in toom moet houden.

Studenten die te veel huur betalen voor hun kamer kunnen naar de huurcommissie stappen. Maandag werd bekend dat tachtig procent van de studenten daar in het gelijk wordt gesteld.