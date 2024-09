Studenten over prijswinnende Avansdocent Michiel Michels: ‘Door hem heb ik meer zin om naar de les te gaan’

Michiel Michels (links) tijdens het ontvangen van de Zilveren Zandloper.

Avansdocent Michiel Michels won onlangs de Zilveren Zandloper. Die wordt jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Biotechnologie Vereniging aan mensen die bijdragen aan biotechnologie in Nederland. Twee van zijn studenten vinden die prijs niet meer dan terecht.



‘’Michiel is super enthousiast over zijn vak en brengt dat over op zijn studenten. Hij is heel invested in alles wat hij doet en geeft met veel plezier les. Dat hij zo’n prijs wint, vind ik passend’’, zegt Floortje van Vliet, derdejaarsstudent Biobased Technology and Chemistry in Breda. Vorig jaar had ze een aantal vakken van Michels en dit jaar volgt ze de door hem opgestarte minor Aquacycle.



Extra uitleg

Hoewel Floortje vorig jaar voor het eerst les van de Avansdocent kreeg, kruisten hun paden een jaar eerder al toen Floortje van het mbo naar het hbo wilde. Daarvoor moest ze eerst een periode lessen volgen op Avans en een toets afleggen, om te kijken of de opleiding bij haar paste en ze haar eerste jaar kon overslaan. De stof, gegeven door Michels, vond ze pittig. ‘’Ik maakte veel aantekeningen, wel een boek vol. Michiel vroeg vaak of het lukte en of hij kon helpen. Voor de toets haalde ik een voldoende, dat verwachtte ik niet. Zonder Michiel was dat anders geweest, denk ik.’’



Kratje bier

Behalve zijn goede uitleggen en aanstekelijke enthousiasme in lessen, prijst de derdejaars ook zijn benadering van studenten. Dat doet Michels volgens Floortje niet op een afstandelijke, maar juist een persoonlijke manier die dichtbij de studenten staat. ‘’Toen we vorig jaar tot zes uur les hadden, nam hij een kratje bier mee om dat na afloop samen buiten op te drinken. Hij staat dichtbij ons, maar wel op een normale manier’’, zegt ze. ‘’Dat maakt het voor studenten makkelijker om vragen te stellen en je kwetsbaar op te stellen. Door Michiel heb ik meer zin om naar de les te gaan.’’

‘Maar een hogeschooldocent’

Ook Michels zelf is blij met zijn prijs, die uit een beeld van een zandloper en een geldbedrag bestaat. De winst zag hij niet aankomen. ‘’De vorige winnaars kwamen altijd van universiteiten en dat waren dan professoren of hoogleraren. Ik ben maar een gewone hogeschooldocent.’’

Michels ontving de prijs volgens de jury voor zijn enthousiasme, innovatie, het gebruiken van praktijkvoorbeelden en onderzoek in zijn lessen. Het altijd zoeken naar iets nieuws, zat er al vanaf jongs af aan in bij de docent. ‘’Ik verveelde me altijd snel, wilde nieuwe dingen aanpakken. Ik zeg ook altijd dat ik eerder een bore out zou krijgen dan een burn-out’’, vertelt hij.

Moleculair koken

De jury benoemde ook specifiek het moleculaire kookproject van Michels. Daarbij maakten studenten van alginaat, dat van zeewier gemaakt is, samen met onder andere calcium een soort eetbaar mangopuree. Dat project vond plaats in het eerste kwartaal van het eerste jaar. ”Dan moet je studenten enthousiasmeren. Dat doe je met kennis overbrengen, maar vooral door te inspireren en lol te maken’’, zegt Michels, die dit project daarvoor erg geschikt vond. ‘’Studenten moesten samenwerken aan een soort toetje, dat ook kon mislukken. Dan wordt er gelachen en ontstaan er vriendschappen. Daarmee hoop je studenten binnen te houden.’’

Eerder sprak Punt met Michels, toen hij in coronatijd buiten lesgaf. Dat verhaal zie je hier.

Minor Aquacycle

Michels ontwikkelde ook de minor Aquacycle die nu te volgen is. In die multidisciplinaire minor leren studenten onder andere over de complete cyclus van het water, welke rol klimaatverandering speelt, wat de problemen zijn en waar kansen liggen voor oplossingen. Dat doen ze vooral via excursies, bedrijfsbezoeken en praktijkopdrachten. ‘’Mijn voorliefde ligt in het verlengde van wat je maakt met water’’, zegt de docent over de reden van het oprichten van de minor. Meer over de minor lees je hier.



Humor

Ook Finn Groenewoud, laatstejaarsstudent Biobased Chemische Technologie, volgt de minor van Michels. Al deed hij dat in eerste instantie niet per se omdat hij interesse had in de minor zelf. ”Maar omdat ik dan nog wat meer lessen van hem zou krijgen”, vertelt hij. ”Nu ik de minor volg, is het ook heel leuk. Ik had nooit veel interesse in watertechnologie, maar Michiel vond dat ik het moest proberen.”

Propedeuse

Qua lessen vindt de laatstejaars Michels sterk. ”Hij vertelt het belangrijkste, maar maakt het niet onnodig lang. Als hij vindt dat iets makkelijker kan voor studenten, doet hij dat. Zijn humor in lessen is zijn grootste punt, je kunt altijd met hem lachen”, vertelt Finn, die Michels ook als persoon fijn vindt. ”Michiel reikte mijn propedeuse uit. De uitreiking was al een mooi moment, hij maakte het nog beter.”



De lovende woorden van zijn studenten doen docent Michels goed, al wil hij het niet teveel om hemzelf laten draaien. ‘’Het gaat om de studenten, ik wil dat zij zich ontwikkelen. Dat vind ik leuk aan mijn werk, naast het feit dat je jong blijft omdat je toch met die gasten bent.’’