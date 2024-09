Troonrede: ‘Onderwijs en onderzoek gericht op wat Nederland nodig heeft’

Screenshot van de troonrede via tweedekamer.nl

In het vervolgonderwijs na de middelbare school wil het kabinet meer aandacht hebben voor onderwijs en onderzoek “gericht op wat Nederland nodig heeft”, zei de koning zojuist in de troonrede.

Na passages over migratie, defensie en landbouw kwam ook het hoger onderwijs in de troonrede aan bod. “Daarin zijn scherpe keuzes nodig, zowel om inhoudelijke als om financiële redenen”, aldus koning Willem-Alexander.

Nederlands

“Een van die keuzes is om het aantal buitenlandse studenten te verminderen en het Nederlands weer de norm te maken in het hoger onderwijs”, verklaarde hij. Eerder noemde hij al even de studiemigratie als probleem, naast andere vormen van migratie.

Daar bleef het bij. Het kabinet heeft eerder flinke bezuinigingen op onderwijs en onderzoek aangekondigd.

Ter vergelijking, vorig jaar kwamen gelijke kansen, discriminatie en het mentale welzijn van jongeren ter sprake. Een jaar eerder werden er grote investeringen in het mbo, hoger onderwijs en de wetenschap aangekondigd die voor “rust en ruimte” moesten zorgen.

Overigens schrijft de koning de troonrede niet zelf. Dat doet het kabinet.