Avans-inbreng op Dutch Design Week: ‘Hét designevenement van de wereld’

Zara Visser en haar brievenbus. Foto via Cindy van Rees

Over een paar dagen begint de Dutch Design Week in Eindhoven. Bij dit grootschalige designevenement zijn ook dit jaar studenten en medewerkers van Avans Hogeschool betrokken. Student Zara Visser en docent Simone van den Broek zijn er daar twee van.

Zara Visser is masterstudent Health by Design en studeerde vorig jaar af bij de bachelor New Design & Attitudes. Haar afstudeerwerk werd uitgekozen om tentoon te stellen bij de Dutch Design Week.

Verbinding

Haar afstudeerproductie heet ‘Of stuur een Kaartje’. Dat bestaat uit een oranje, transparante brievenbus vol brieven. Die zijn geschreven en getekend door mensen in de leeftijd van 3 tot en met 99 jaar en verschillen qua inhoud, maar hebben een gemene deler: het thema verbinding staat centraal. ‘’Het viel me op dat mensen allemaal verschillende definities aan dat woord geven. Dat vond ik heel interessant’’, vertelt ze.

Eerst wilde Zara het project alleen richten op ouderen met dementie. ‘’Maar al snel kwam ik tot de conclusie dat ik intergenerationele verbinding wilde maken met mijn werk’’, vertelt ze. ‘’In Nederland houden we ervan om in hokjes te denken, kijk maar naar koren. Je hebt een jongerenkoor, een koor voor volwassenen en een ouderenkoor. Maar misschien klinken al die stemmen juist wel mooier samen. In mijn dagelijks leven werk ik veel met verschillende generaties. Veel mensen hebben, buiten hun familie om, weinig contact met mensen van een andere generatie. Dit gebrek aan interactie kan leiden tot onbegrip in onze samenleving.’’

Peinzen

De Avansstudent organiseerde workshops waarbij verschillende generaties samenkwamen om brieven en enveloppen te schrijven en tekenen over het thema verbinding. Dat vond ze bijzonder om te doen. ’’Zorgmedewerkers, ouderen met en zonder dementie, mensen van mijn leeftijd en kinderen zaten allemaal samen om voor elkaar brieven te schrijven en maken. Dat was heel mooi’’, vertelt ze. ‘’Sommige volwassenen peinsden lang over wat ze moesten opschrijven, terwijl sommige kinderen in dertig minuten vier brieven maakten.’’

Bij de workshops werden brieven geschreven

Naast de fysieke brievenbus, is er ook een klassieke draaitelefoon te zien. Wie die opneemt, hoort een keuzemenu waarna je kunt selecteren welk audiofragment je wil horen. ‘’Veel sessies zijn opgenomen, zo kun je wat van de workshops horen’’, vertelt Zara enthousiast.

Oma

Op de brievenbus prijkt de tekst ‘’Nou vind ik het wel welletjes. Maar kom je wel terug als je zin hebt, of in de buurt bent, of stuur je een kaartje?’’ Dat is een citaat van de oma van Zara, die inmiddels overleden is en dementie had. ‘’Dat is mijn inspiratie geweest voor dit project’’, vertelt ze.



Dat haar werk te zien is op een evenement als de Dutch Design Week, vindt Zara leuk. ‘’Maar ook spannend. Vorig jaar was ik als bezoeker op het evenement en zag ik werk van afstudeerders van St. Joost. Toen dacht ik: ‘Stel je voor dat ik straks ook een afstudeerproject heb dat daar mag staan.’ Het is heel mooi dat dat nu zo is’’, vertelt de student, die hoopt dat mensen die langslopen bij haar project het gesprek met elkaar aangaan over verbinding.



Na afloop van de Dutch Design Week verstuurt Zara de brieven van deelnemers naar elkaar door. Zo krijgt iedereen een brief van iemand afkomstig uit een andere generatie.



Mycelium

Simone van den Broek is docent bij de opleiding Communication & Multimedia Design in Den Bosch en tevens onderzoeker bij expertisecentrum Caradt. Zij is bij het designevenement te zien met ‘Levend Goud’, een collectie sieraden gemaakt van mycelium. Dat zijn de schimmeldraden van een paddenstoelen-soort. ‘’Geen bekend materiaal, maar wel super interessant. Het heeft namelijk veel positieve kwaliteiten. Zo is het volledig circulair, als het niet meer nodig is, is het makkelijk op te nemen in de natuur. Het is te gebruiken als isolatiemateriaal en verpakkingsmateriaal’’, vertelt Van den Broek, die er sieraden van besloot te maken.

Het onderzoek van Van den Broek is uitgevoerd als onderdeel van het lectoraat Situated Art and Design van Caradt.

Angstig

‘’Die zijn vaak onderdeel van wie je bent en wat je uitdraagt, of hebben een emotionele lading en een persoonlijke connectie. Veel mensen kennen het materiaal mycelium niet, zijn er angstig voor en willen er niets mee te maken hebben. Maar, we eten wel veel schimmels en het is helemaal niet zo spannend. Het leek mij interessant er daarom sieraden mee te maken. Dan komen mensen ermee in aanraking. En als ze het in sieraden zien, wordt het minder spannend het materiaal te gebruiken in bijvoorbeeld isolatiemateriaal.’’

De sieraden van Van den Broek

De Avansdocent- en onderzoeker ontwierp kettingen en oorbellen. In samenwerking met externe partners maakte ze ook oorbellen. De basis is gemaakt van zilver en goud, daarop is mycelium aangebracht. ‘’Dat dient als decoratie, in plaats van edelstenen waarmee je sieraden normaal uitdrukking geeft’’, zegt ze. ‘’Ik ben heel blij met de resultaten. Traditioneel goudsmeden met metaal kwam mooi samen met biologische materialen. Daar kun je mooie dingen van maken.’’

Van den Broek tijdens het werken in het lab

Mooie waardering

Net als student Zara is Van den Broek, die haar sieraden regelmatig zelf draagt, vereerd dat haar werk bij de Dutch Design Week te zien is. ‘’De Dutch Design Week is voor ontwerpers hét designevenement van de wereld. Als ontwerper ga ik vaak met studenten naar de Dutch Design Week. Het is leuk om nu zelf te mogen vertellen over mijn werk. Dat voelt als een mooie waardering.’’ Wie interesse heeft om de sieraden in de winkel te kopen, heeft trouwens pech: voorlopig dient de collectie vooral als gespreksopener en inspiratie.

De Dutch Design Week in Eindhoven begint op 19 oktober en duurt tot en met 27 oktober. Hier vind je het volledige programma.