Avansstudenten die protesteren tegen langstudeerboete krijgen extra herkansing

In studentensteden werden al doeken opgehangen. Foto via: Landelijke Studentenvakbond

Avansstudenten die op vrijdag 18 oktober in Den Haag protesteren, krijgen van Avans een extra herkansing. Die dag komen studenten in actie tegen de langstudeerboete, bezuinigingen op het hoger onderwijs en de hoogte van de basisbeurs. De hogeschool respecteert de oproep om te protesteren vanuit landelijke studentenvakbonden en ”onderschrijft het signaal”.

Dat is te lezen op een bericht dat de hogeschool gisteren online deelde. ”Studenten die deel willen nemen aan deze demonstratie, krijgen hiervoor de ruimte”, zegt bestuursvoorzitter Marjan Hammersma namens het College van Bestuur. Het uitgangspunt van Avans is wel dat het reguliere onderwijs zoveel mogelijk doorgaat.



Studenten die op 18 oktober een toets hebben, kunnen een extra gelegenheid aanvragen. Die krijgen ze nadat gebruik is gemaakt van een reguliere herkansing.



Docenten en medewerkers die de actie willen bijwonen, wordt gevraagd dit in hun eigen tijd te doen en alleen als ze onderling vervanging kunnen regelen.

Geen politieke kleur

Avans verwacht overigens niet dat iedere student de behoefte heeft om deel te nemen aan het protest, ”gezien de uitslag van de laatste verkiezingen”, staat in het bericht. ”Avans heeft geen politieke kleur of voorkeur, we willen een omgeving zijn waarin iedereen zich op zijn plek voelt. Ontwikkelingen en spanningen in ons land en in de rest van de wereld en de daarmee gepaard gaande polarisatie, maken dit uitdagend. Respecteer elkaar; blijf in gesprek met elkaar over elkaars standpunten; ook al kunnen deze gevoelsmatig lijnrecht tegenover elkaar staan.”

Neem jij als student deel aan het protest op 18 oktober? Punt komt graag met je in contact. Mailen mag naar punt@avans.nl.