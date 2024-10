Bente en Eros winnaars Hbo Bouw Award 2024: ‘Werkveld ziet potentie in van onze tool’

Eros (links) en Bente

Bente Dalessi en Eros Cesarini zijn de winnaars van de Hbo Bouw Award 2024. De nu oud-studenten Bouwkunde duaal wonnen de prijs met Earthwise, een tool voor het verkennen en toepassen van circulariteit binnen de bouwsector.

‘’Circulariteit is een hot topic. Niet alleen in de bouw, maar overal. Iedereen loopt ertegenaan’’, vertellen Eros en Bente over de reden dat ze hun afstuderen in het teken zetten van het ontwikkelen van hun tool.

Earthwise

Earthwise is bedoeld voor het verkennen en toepassen van circulariteit binnen de bouwsector. Het is een digitaal en toegankelijk hulpmiddel, geschikt voor zowel starters binnen de circulaire economie als voor ervaren professionals.

”Het programma is een gebruiksvriendelijk tool die de bouwsector ondersteunt bij het begrijpen en waarborgen van circulaire ambities’’, zeggen de twee. Informatie over circulariteit, volgens Bente en Eros vaak in overschot aangeboden en complex, wordt in Earthwise op een toegankelijke en visuele manier vertaald en samengevoegd. Het doel is om daarmee de transitie naar een circulaire economie te versnellen. ‘’Het is echt een generieke tool’’, vertellen de twee over hun hulpmiddel, die meet wat de invloed is van het gebruik van bepaalde bouwmaterialen en daar een score aan kan hangen.

Wie gebruikmaakt van Earthwise, krijgt eerst informatie over de mondiale problemen op het gebied van milieu en leest over de urgentie om verandering te aan te brengen. In de volgende fase leren gebruikers over de verantwoordelijkheden van de bouwsector, hoe circulair bouwen bijdraagt aan het milieu en hoe je dat zelf kunt toepassen bij bouwprojecten.

De Bouw Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een afstudeerders waarbij duurzaamheid en maatschappelijke impact centraal staan in hun werk. De prijs is een initiatief van BouwTalent Zuid, Koninklijke Bouwend Nederland en de Academie voor Duurzaam Gebouwde Omgeving.

Te hoge doelen

Volgens Bente en Eros is hun tool nodig in de sector, die vaak wel wil werken met duurzame materialen maar niet altijd weet hoe dat op een goede manier moet. De twee zeggen dat er in de voorfase vaak te hoge ambities worden gesteld als het op circulair bouwen aankomt. ‘’In de praktijk blijkt dat die ambities dan niet altijd haalbaar zijn vanwege onverwachtse kosten of materiaalspecificaties. De uitdaging is dan wat groter om later in het proces iets te kunnen wijzigen. Dat willen we met Earthwise voorkomen.’’

Anders dan sommige andere genomineerde studenten, werkten de twee Bouwkundigen als duo aan hun afstuderen. Dat komt door hun gezamenlijke ambitie in biobased ontwerpen en circulair bouwen, waar ze al eerder samen een onderzoek naar deden. ‘’We willen samen naar een circulaire wereld. Dus brainstormden we om iets tastbaars voor het werkveld te ontwikkelen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.’’

Enthousiaste jury

De jury was erg enthousiast over het project van Bente en Eros, die zowel de publieks- als juryprijs wonnen. En vooral dat laatste stemt de twee trots. ‘’Het was heel bijzonder om te horen dat ze zo enthousiast waren. Je levert iets in en hoopt dan dat de jury het even goed ontvangt als dat je eigen gevoel is’’, zegt Bente. Eros: ‘’Het werkveld ziet er echt de potentie van in en wil het oppakken voor doorontwikkeling en gebruik.’’

Nu de oud-Avansstudenten de prijs hebben gewonnen, betekent het niet dat het project in een kast wordt gezet om niet meer naar om te kijken. Het liefst gaan ze verder met het doorontwikkelen. ‘’Er niets mee doen zou zonde zijn, want er is vraag naar’’, aldus de twee.

De tool is ontwikkeld als prototype en moet nog verder ontwikkeld worden. Daarvoor zijn Bente en Eros op zoek naar gemeten data uit de praktijk, om de volgende stap te zetten en een benchmark te maken. Daarvoor zoeken ze professionals, opdrachtgevers en studenten die gemeten data met circulaire prestaties van bouwprojecten willen delen voor verder onderzoek. Bij interesse kun je mailen naar verken.earthwise@outlook.com