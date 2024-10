Cosplayende Avansstudent Vicky speelde mee in bioscoopfilm en maakt kostuums voor The Masked Singer

Vicky van Hoof als animepersonage Fate. Foto via: Vdschans

Avansstudent Vicky van Hoof maakt als cosplayer kostuums waarin ze meedoet aan wedstrijden. Ook zijn haar creaties te zien bij televisieprogramma The Masked Singer én speelde ze mee in een bioscoopfilm. Ergens tussen die werkzaamheden door vindt ze ook nog de tijd om de Pabo in Breda te volgen.

“Dat je die pakken zelf kon maken, wist ik niet. Ik dacht dat ze uit grote fabrieken kwamen”, vertelt Vicky. Ze raakte gefascineerd door de wereld van cosplay toen ze een jaar of zes geleden video’s van evenementen bekeek op YouTube en iemand in een Iron Man-kostuum zag. Toen de toch al creatieve Avansstudent met een voorliefde voor games, films en series las dat je in gespecialiseerde Nederlandse winkels materiaal kon kopen, wist ze wat haar te doen stond. “Het leek me leuk om zelf een kostuum te ontwerpen. Dingen maken deed ik altijd al, zoals verven en kleien. Bij cosplay komt dat goed van pas. Je moet ontwerpen, patronen maken, schilderen en alles in elkaar zetten.”

Cosplayen is het zo goed mogelijk uitbeelden van een karakter uit een serie, film of game. Je kunt kant-en-klare kostuums kopen, maar dus ook zelf maken.

Ze startte met haar eerste project: het namaken van personage Nergigante uit de game Monster Hunter World. Kleurrijk, met grote hoorns en een bijl. “Het spel speelde ik nooit, maar het personage vond ik er heel vet uitzien”, vertelt ze lachend.

Omgebouwde schuur

Het maken van een kostuum duurt zo’n drie maanden. Al snel werd ze er beter in. Ze werkt met veel groot gereedschap, waaronder een heteluchtpistool en eva-schuim. Dat wordt onder andere gebruikt in yogamatten. “Ik gebruik verschillende vormen van techniek bij het maken van kostuums”, vertelt Vicky. Ze kan ook niet zomaar overal haar werken van soms drie meter hoog maken. “Dus bouwde ik onze schuur om. Die staat nu helemaal vol met mannequins, met daarop losse onderdelen zoals schouderstukken. Er zit wel afzuiging in de ruimte, zodat ik niet stik in de verflucht.”



Comic Con

Dé plek waar cosplayers zoals Vicky naartoe gaan, is Comic Con. Daar komen liefhebbers samen om hun creaties te laten zien. De Avansstudent ging in eerste instantie een aantal keer als bezoeker. Tot mensen met haar op de foto wilden omdat haar kostuums opvielen en omdat ze haar herkenden als Skyscraper Cosplay van social media. Ook de organisatie van het evenement zag haar outfits. Die boden haar een eigen kraam op de beurs aan, om haar werk te tonen.



Vicky gaat inmiddels vele evenementen af en doet ook mee aan wedstrijden. Daar beoordeelt een jury haar kostuum en moet ze optreden in de stijl van het karakter. Zoals dat van Astrid uit de film How to train your Dragon. “Die evenementen zijn erg leuk, je zet met iedere deelnemer iets vets neer. Competitief is het ook niet. Als iemand iets laat vallen, helpt men elkaar. Omdat iedereen weet hoeveel tijd het kost een pak te maken.”

Vicky als Astrid uit How to train your Dragon. Foto via: Jeroen Weimar

“De chaos ervan is leuk. Als ik thuis een plaatje zie van een kostuum, zie ik snel voor me hoe ik dat moet maken. Het lukt vaak ook meteen. Terwijl ik bij schoolwerk meestal eerst moet nadenken over hoe iets moet.” Haar hobby vergelijkt ze weleens met mensen die naar een museum gaan om een kunstwerk te bekijken. “Met cosplay voelt het alsof ik een museumstuk draag”, zegt ze enthousiast.

The Masked Singer

Haar kostuums vielen niet alleen op bij Comic Con. Ook bij kostuumontwerper Leanne van Deurzen van televisieprogramma The Masked Singer, waarin bekende Nederlanders vermomd in kostuums liedjes zingen. Ze werd gevraagd om als kostuummaker mee te werken aan het programma. Daar krijgt ze geld voor. “Ik had nooit verwacht geld te verdienen met mijn hobby, maar ik vind het vooral een compliment voor mijn werk”, vertelt de student. Ze is ook te zien in de bioscoopfilm Superkrachten voor je hoofd met YouTuber Dylan Haegens. “Daarin heb ik mijn kostuum met hoorns aan. Echt heel vet.”

Combinatie met studie

Werken voor televisieprogramma’s, meedoen in speelfilms, het maken van eigen kostuums en actief zijn op social media is bijna een fulltimebaan zegt Vicky. En dat terwijl ze ook nog een voltijdstudie aan de Pabo in Breda volgt. Is dat wel te combineren? “Ik ga regelmatig nachten door. Ik vind cosplayen leuker dan school, maar dat is wel belangrijk en mijn studie wil ik afmaken”, vertelt de Avansstudent. Haar werk in de klas en in de cosplay-scene wil ze later combineren. “Het plan is om twee of drie dagen per week in het onderwijs te gaan werken en de rest van de dagen cosplayer zijn. Dan kan ik ook nog voor de filmwereld kostuums maken.”



Haar hobby komt goed van pas tijdens haar stage, merkt ze. “Zeker in lagere klassen is het leuk om zelf een kroon of ridderhelm te maken als we het over geschiedenis hebben. Ik verzorg de lessen beeldende vorming. Dat vinden de kinderen erg leuk.”

Vooroordelen

Bij mensen die niet thuis zijn in de wereld van cosplay, leven volgens Vicky best wat vooroordelen. Zo zou het vooral wat zijn voor ‘nerds’ en hangt er een wat sullig imago omheen. “Dat dacht ik zelf eerst ook. Tot ik voor het eerst evenementen bezocht en al die coole kostuums zag. Toen veranderde dat beeld.”

Cosplay is voor Vicky meer dan een creatieve hobby. Vroeger ontbrak het haar soms aan zelfvertrouwen en vond ze presenteren voor een groot publiek lastig. Dat is sinds een paar jaar veranderd. “Als je meedoet aan wedstrijden, word je gedwongen om te socializen. Ik heb er een hoop vrienden gemaakt. Cosplay speelt een belangrijke rol in mijn leven.”