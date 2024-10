CPB: lerarentekort nauwelijks groter door schaduwonderwijs

Foto: Mediawijzer.net/Flickr

Er zijn steeds meer huiswerkinstituten en zzp’ers die bijles geven, maar het ‘schaduwonderwijs’ blijkt geen magneet voor bevoegde leraren, meldt het CPB. Deze industrie doet het lerarentekort dus niet of nauwelijks groeien.

Het Centraal Planbureau (CPB) wilde weleens weten wie er allemaal huiswerkbegeleiding en bijles geven aan leerlingen in het basis- en voorgezet onderwijs. Er blijken grofweg twee typen leraren.

Allereest heb je mensen met een pabo-diploma die huiswerkbegeleiding of remedial teaching geven. Maar zij zijn niet helemaal verloren voor het reguliere onderwijs: de meesten van hen blijken tevens een vast contract bij een gewone school te hebben voor gemiddeld twee derde van hun werkweek.

De andere grote groep bestaat uit bachelorstudenten in dienst bij een huiswerkinstituut. Vaak zijn dat geen toekomstige leraren, maar volgen ze een opleiding sociale wetenschappen, economie of rechten.

Verdringing

Alles bij elkaar werken er zo’n 3.600 gediplomeerde leraren in het schaduwonderwijs. Dat is 1,5 procent van het totale aantal leraren in Nederland. Van grootschalige verdringing van leraren uit het publieke onderwijs is momenteel geen sprake volgens het CPB. In het ‘aanvullend onderwijs’ verdienen de leraren over het algemeen 20 procent minder.

Het particuliere onderwijs lokt eveneens weinig leraren: vergeleken met het aantal werknemers in het publieke onderwijs, is de omvang minder dan 0,5 procent. En ook hier verdienen de leraren over het algemeen iets minder.

Maar het CPB wil de vinger wel aan de pols houden: zicht op het schaduwonderwijs is belangrijk omdat de kansengelijkheid mogelijk in het geding is.