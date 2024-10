Dit draagt Avans: ‘Ik wil mijn eigen kleding gaan maken’

Er studeren meer dan dertigduizend studenten op Avans en iedereen is anders. Dat geldt ook voor de garderobes. In de rubriek Wat draagt Avans gaat Punt verschillende locaties af om te kijken wat studenten dragen en waarom.

Wie: Eerstejaarsstudent Mátyás Kovács

Studeert: International Business

Waar: Hogeschoollaan in Breda

Wat heb je vandaag aan?

‘’Ik draag een bruin, leren jack van de kringloop. Daaronder een geel T-shirt, ook van de kringloop, een jeans van de kringloop en gele Nikes. Die komen als enige niet van de kringloopwinkel.’’

Gele schoenen en een geel shirt. Is dat toevallig?

‘’Nee, daar heb ik vanochtend wel even over nagedacht. Ik probeer kleding te matchen als het kan.’’



Je draagt veel kleding van kringloopwinkels. Waarom?

‘’De kwaliteit van de kleding vind ik beter, het is een stuk goedkoper en de kledingstukken die je er koopt zijn uniek. Ik woon in Rotterdam, waar je veel winkels hebt met tweedehandskleding. Ik draag trouwens niet alleen maar tweedehandskleding, soms koop ik nieuwe kleding als ik iets echt graag wil hebben.’’

Wat betekent de kleding die je draagt voor jou?

’’Best veel. Het is een manier van zelfexpressie voor me, dat ontstond zo’n vier jaar geleden. Ik zag het als manier om eruit te springen als persoon. Dat begon ik toen steeds belangrijker te vinden. Met kleding kan dat.’’

Kleding matchen lukt met gele veters in je schoenen vast niet altijd. Hoeveel paar schoenen heb je?

‘’In Nederland vier paar. Maar in Hongarije, waar ik vandaan kom, staan nog zo’n tien paar extra.’’

Hoe is de kleding in Nederland in vergelijking met Hongarije?

‘’In Hongarije is de kleding wat ouder dan hier. Het duurt daar even voor trends overwaaien, in Nederland zijn ze wat sneller met mode.’’



Welk kledingstuk ontbreekt nog in je kast?

‘’Betalen kan ik het nog niet, ik moet er voor sparen, maar ik wil graag een paar laarzen van Maison Marqiela. Dat is een designermerk.

Ik denk er ook serieus over na om mijn eigen kleding te gaan maken. Op die manier kan ik nog meer unieke kledingstukken dragen. Ik ben al aan het sparen voor een naaimachine!’’