DUO bevestigt: rente blijft vrijwel gelijk 

De rente op studieschulden stijgt volgend jaar met 0,01 procentpunt: van 2,56 naar 2,57 procent, meldt de Dienst Uitvoering Onderwijs. Voor degenen in het oude stelstel daalt hij zelfs een paar tienden.

Het viel vorige week al uit te rekenen: de rente op studieschulden blijft in 2025 ongeveer hetzelfde als nu. Vandaag heeft studiefinancier DUO het nieuwe percentage bekendgemaakt, dat inderdaad nauwelijks afwijkt van de HOP-schatting.

Maar al gaat het slechts om een honderdste, de rente is toch voor het derde jaar op rij gestegen, zegt voorzitter Mylou Miché van het Interstedelijk Studenten Overleg. “Het lijkt een kleine verhoging, maar de gevolgen voor de portemonnee van studenten zijn groot. Niet alleen het rentepercentage over je studieschuld stijgt, maar ook de financiële stress van studenten.”

Zo reageert ook de Landelijke Studentenvakbond. “We krijgen steeds meer signalen van studenten dat ze niet meer rond kunnen komen”, zegt voorzitter Abdelkader Karbache. “Studeren is voor sommige studenten niet te betalen zonder er wat bij te lenen. Straks blijven studenten door deze rente na hun opleidingen ook nog eens vastzitten aan schulden die niet terug te betalen zijn.”

35 jaar of 15 jaar

Sinds het leenstelsel in 2015 is ingevoerd, krijgen studenten 35 jaar de tijd hun lening af te lossen. Als de rente al die tijd hetzelfde zou blijven, betalen studenten voor elk tientje dat ze lenen 5,90 euro aan rente.

Wie vóór 2015 begon met studeren, valt onder het ‘oude stelsel’ van de studiefinanciering. Deze oud-studenten moeten in vijftien jaar terugbetalen. Voor hen wordt de rente iets anders berekend. Hun rente is juist gedaald van 2,95 procent naar 2,21 procent.

Gemiddelde rente

Het verschil is dat het tarief in het oude stelsel was gekoppeld aan de rente op staatsleningen in de maand september. Nu is dat de gemiddelde rente in een heel jaar. Dat laatste systeem is ingevoerd om studenten te beschermen tegen extreme renteschommelingen.

Zo’n 200 duizend terugbetalers krijgen een nieuw rentepercentage voor de komende vijf jaar, zegt DUO. Op dit moment betalen ongeveer 265 duizend oud-studenten hun studieschuld in 35 jaar terug. Zo’n 930 duizend oud-studenten doen dat in vijftien jaar.