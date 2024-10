Helft meer studenten met beperking krijgt studietoelage

Illustratie: Elmarye Aaij

Het aantal studenten met een medische beperking dat een individuele studietoeslag krijgt via de gemeente is in een jaar tijd met de helft gestegen. De toeslag voor studenten van 21 jaar en ouder bedraagt 360 euro per maand.

De individuele studietoeslag was tot voor kort nogal krakkemikkig, stelt Ieder(in), de club die opkomt voor de belangen van mensen met een handicap of chronische ziekte. De toeslag was erg onbekend, zowel bij studenten als bij de gemeenten die hem sinds 2015 verstrekken. Die keerden bovendien allemaal verschillende bedragen uit, van bijna niets tot een paar honderd euro per maand. Studenten liepen daardoor honderden euro’s mis.

Lobby

Mede dankzij acties van de Landelijke Studentenvakbond en CNV Jongeren nam de bekendheid van de regeling toe. En na veel gelobby kwamen er ook landelijke normbedragen voor alle gemeenten. Vijftienjarigen krijgen 108 euro per maand en voor studenten van 21 jaar en ouder is de toeslag 360 euro.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal studenten met een individuele studietoeslag flink is toegenomen. Van ruim zesduizend in 2022 naar ruim negenduizend in 2023.

Toch laat de informatievoorziening bij gemeenten nog te wensen over. Het aanvragen van de toeslag is soms moeilijk en kost veel tijd. Wat Ieder(in) betreft zou het beter zijn als studenten bij DUO terecht kunnen. “Dit zou zowel voor studenten als voor gemeenten een logischere plek zijn.”