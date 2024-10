Inreisverbod voor omstreden spreker Radboud-bijeenkomst

Radboud Universiteitsgebouw. Foto via Flickr, Jam Willem Doormembal

De omstreden spreker Mohammed Khatib komt toch niet naar een bijeenkomst over Palestina aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij mag Nederland niet in, heeft het kabinet bepaald.

Volgens sommigen is hij een haatprediker, anderen vinden hem een vrijheidsstrijder. Hij roept op tot geweld of hij zegt gewoon dingen die schuren. Op uitnodiging van medewerkers zou Khatib maandag aan de Radboud Universiteit komen spreken.

Samidoun

Hij woont in België en is de Europese voorman van Samidoun, een pro-Palestijnse organisatie die in sommige Westerse landen (maar niet in Nederland) verboden is. De aanval van Hamas op 7 oktober noemde hij een normale reactie van een onderdrukt volk en de staat Israël heeft volgens hem geen bestaansrecht.

De Nijmeegse universitaire gemeenschap raakte scherp verdeeld door de aankondiging van de lezing en ook daarbuiten ontstond ophef. De Telegraaf noemde het een dieptepunt van antisemitisme. Een van de organisatoren zei hierover tegen het onafhankelijke Radboud-magazine VOX: “Ik ben expert op het gebied van Europese vormen van racisme en zelf Joods, en ik kan zeggen dat hij geen antisemiet is.”

Aangrijpend

Het bestuur van de universiteit zat ermee in zijn maag. De reacties op de komst van Khatib waren “soms zeer aangrijpend”, stond in een verklaring. Maar er waren geen juridische belemmeringen om hem uit te nodigen.

Dus mocht het doorgaan. Wel stelde de universiteit allerlei eisen aan de veiligheid van de bijeenkomst. “Uiteraard zijn oproepen tot wetsovertreding en geweld niet toegestaan”, stond er ten overvloede bij. Zoiets staat ook op de poster van de organisatoren zelf.

Verdeeld

Het kabinet heeft nu besloten tot een inreisverbod. De bijeenkomst zou wellicht online door kunnen gaan, maar volgens de universiteit is hij afgelast.