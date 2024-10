Ja, ik wil… jouw studieschuld

Bij hun scheiding eist een man dat zijn ex-vrouw zijn halve studieschuld overneemt. Maar die schuld heeft hij verzwegen toen ze gingen trouwen, werpt de vrouw tegen. Dat doet er niet toe, oordeelt de rechter.

Een man en een vrouw trouwen in 2019. Sinds 2018 gebeurt dat standaard in ‘beperkte gemeenschap van goederen’, maar zij verruimen bij de notaris de voorwaarden “zodat al onze huidige en toekomstige bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn”.

Romantisch misschien, maar ook een beetje naïef. Vijf jaar later gaan ze bepaald niet als vrienden uit elkaar. Eén van de twistpunten: de studieschuld van de man à 15 duizend euro. Die moet zijn ex voor de helft betalen, vindt hij.

Verzwegen

Zijn ex verzet zich hiertegen, staat in het vonnis van de rechter in deze zaak. Hij heeft zijn studieschuld verzwegen, stelt de vrouw, anders had ze die akte bij de notaris niet ondertekend. Ze dacht destijds dat haar geliefde zijn studie bekostigde van een ontslagvergoeding.

Ze heeft een tweede argument: die studieschuld zou ‘bijzonder verknocht’ zijn aan de man, oftewel echt alleen bij hem horen, zelfs als ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. De man heeft immers die studie gevolgd en is de lening aangegaan.

Samen

De rechtbank gaat er niet in mee. In het algemeen geldt een studieschuld juist als investering “die zich later, tijdens huwelijk, terugbetaalt in de vorm van inkomsten”. Daar profiteer je samen van, als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd. De keerzijde is dat die investering (de studieschuld) ook van hen samen is.

En het verzwijgen van die schuld? In hun notariële akte is niets over bestaande schulden opgenomen. Dus hebben de man en de vrouw volgens de rechtbank wederzijds “het risico aanvaard dat de ander, mogelijk te kwader trouw, onbekende schulden zou aanbrengen”.

Voorwaarden

Sinds 2018 trouwen mensen standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Je schulden en bezittingen van vóór het huwelijk blijven van jezelf, maar schulden en bezittingen die tijdens het huwelijk ontstaan, zijn van beide echtgenoten. Wil je hiervan afwijken, dan moet je dat bij de notaris vastleggen.

Voor het aflossen van een studieschuld ben je wél samen verantwoordelijk tijdens het huwelijk, of eigenlijk zodra je samenwoont. Als jij te weinig verdient om je studieschuld af te lossen, dan kijkt studiefinancier DUO naar het inkomen van je partner.