Kokkerellen met Punt: gezonde pizza

Elke maand deelt Punt een studentenrecept. De eisen? Budgetproof, voedzaam en vooral héél erg lekker. Deze keer: de gezonde pizza.

Benodigdheden voor twee pizza’s:

2 Libanese broden

8 el passata

200 gram cottage cheese

1 (rode) paprika

8 plakjes kipfilet

80 gram geraspte kaas 30+

chilivlokken

knoflookpoeder

oregano

peper en zout

Stappenplan:

1. Verwarm de oven voor op 180 graden en snijd de paprika in reepjes. Leg dit aan de kant.

2. Meng de passata met een flinke snuf knoflookpoeder, oregano, peper en zout. Roer vervolgens goed door.

3. Smeer de gemarineerde passata over het Libanese brood. Beleg vervolgens met de schijfjes kipfilet.

4. Verdeel de cottage cheese over de pizza en doe er naar smaak chilivlokken op.

5. Leg de paprikareepjes over de pizza en top af met de 30+ kaas.

6. Doe de pizza voor ongeveer 15 tot 20 minuten in de oven. Het Libanees brood moet goed hard worden.

Garneer met oregano en klaar is deze eiwitrijke, gezonde pizza. Eet smakelijk!