‘Ledental studentenverenigingen daalt door langstudeerboete en kamernood’

Beeld ter illustratie. Foto: Joep van Dijk

Studentenverenigingen hebben 170 minder nieuwe leden ingeschreven dan vorig jaar. Ze wijten dat aan de dreigende langstudeerboete en het grote aantal thuiswonende studenten. Bangalijsten zouden geen rol spelen.

Net als ieder studiejaar heeft de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) bij haar 49 lidverenigingen nagevraagd hoeveel nieuwe leden die hebben ingeschreven. Dat bleken er zo’n 8.330 te zijn, tegen 8.500 vorig studiejaar.

Hoge studieschuld

De meest gehoorde verklaring voor de terugloop is volgens de LKvV de aangekondigde langstudeerboete. Wie straks een jaar te lang over zijn studie doet, moet drieduizend euro extra collegegeld betalen. Veel aankomende studenten zijn nu al bang voor een hoge studieschuld.

Omdat er bovendien steeds meer studentenhuizen worden verkocht en er weinig worden bijgebouwd, is de kamernood hoog en blijven steeds meer studenten bij hun ouders wonen. “Een actief studentenleven met ruimte voor sociale ontwikkeling, vrijwilligerswerk, bestuurservaring en het maken van vrienden, wordt zo aan alle kanten ontmoedigd”, schrijft de LKvV in een persbericht.

Een onderzoek dat studentenorganisatie ISO onlangs liet uitvoeren bevestigt die vrees. Geldzorgen zijn voor veel studenten een reden om niet mee te doen aan activiteiten die niet direct bij het studieprogramma horen.

Bangalijst

Afgelopen maart kwam in het nieuws dat leden van het Utrechtse studentencorps een powerpointpresentatie hadden gemaakt over het uiterlijk en het vermeende seksleven van ongeveer dertig vrouwelijke corpsleden, die met naam en telefoonnummer werden genoemd. Via WhatsApp en Telegram ging deze ‘bangalijst’ het hele land door.

Had dat niet ook een negatief effect op het imago van de verenigingen en de aanwas van nieuwe leden? LKvV-preses Wouter Oldenhof heeft daar geen aanwijzingen voor. “Onze verenigingen hebben dat in elk geval niet als reden genoemd, ook de Utrechtse verenigingen niet. Bovendien hebben zich dit jaar vooral minder mannelijke leden aangemeld.”