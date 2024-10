Let op: vanaf dinsdag drie dagen geen treinen tussen Breda en Tilburg

Illustratie: Daan van Bommel

Moet jij voor college of stage met de trein van Breda naar Tilburg? Dat kan niet tussen dinsdag 29 oktober en vrijdag 1 november. Op het spoor worden meerdere dwarsliggers en spoorstaven vervangen.

De NS zet bussen in, maar reizigers doen wel een half uur langer dan normaal over hun rit. Overdag vertrekken er vier keer per uur stopbussen vanaf alle NS-stations die op de route tussen Breda en Tilburg liggen. Na 19:00 uur doen ze dat twee keer per uur.

Er rijden ook snelbussen, die vertrekken overdag acht keer per uur. Die rijden tussen Breda, Tilburg Universiteit en Tilburg. Deze rijden de hele dag tot 23:55 uur.



De NS adviseert goed je reis te plannen via reisplanners.