Minister heeft geen geld voor hbo’ers aan de universiteit

Illustratie: Daan van Bommel

Duizenden hbo-studenten lopen de basisbeurs mis als ze voor een master aan de universiteit kiezen. Minister Bruins gaat dat niet veranderen, tot ergernis van studentenbond LSVb. “Het is discriminatie, hij kan zich niet verschuilen achter geldgebrek.”

Het is een vreemde kronkel in de wet: als je na een hbo-bachelor een master wilt gaan doen, krijg je alleen een basisbeurs als je voor een hbo-master kiest. Voor een master aan de universiteit krijg je die niet.

Niet uit te leggen

Vorige week trok de rechter daar zijn wenkbrauwen over op. Ook al omdat de overstap voor universitaire studenten beter geregeld is. Na een wo-bachelor kan een student namelijk wél een basisbeurs krijgen voor een hbo-master. Bij studievertraging komt er zelfs nog een jaar extra basisbeurs bij: twee jaar voor een eenjarige master.

Vorig jaar kreeg ook de minister van Onderwijs, toen nog Robbert Dijkgraaf van D66, deze regel niet uitgelegd. Hij suggereerde dat zijn opvolger (Dijkgraaf was op dat moment demissionair) de wet misschien moest aanpassen.

Geen geld

Maar dat is de nieuwe minister van Onderwijs niet van plan. Gevraagd naar een reactie laat Eppo Bruins via zijn woordvoerder weten dat “er op dit moment geen concrete plannen zijn om het stelsel van studiefinanciering op dit punt aan te pakken”. Hij heeft er geen geld voor, is het argument.

Studentenorganisatie ISO verwachtte al dat de minister met dat argument zou komen. “Maar het is en blijft oneerlijk dat hbo-studenten die een wo-master volgen geen basisbeurs krijgen”, zegt voorzitter Mylou Miché.

20 miljoen

Het zou zo’n 20 miljoen euro kosten om hbo’ers ook in het wo een jaar extra basisbeurs te geven. Ga maar na, zo’n 5.400 hbo-studenten begonnen vorig jaar aan een universitaire master. Met een uitwonendenbeurs van 3.628,- euro per jaar kom je dan op een totaal van bijna 20 miljoen euro. En dan moeten ze wel de eindstreep halen, anders betalen studenten hun prestatiebeurs immers weer terug.

Die 20 miljoen moet de minister snel ergens gaan zoeken, vindt voorzitter Abdelkader Karbache van de Landelijke Studentenvakbond. Dat is volgens hem ook goed voor de schatkist, want die studenten gaan meestal meer verdienen en dus meer belasting betalen.

Verschuilen

De vreemde regel rond hbo’ers en hun masterstudie impliceert volgens hem “dat hbo’ers niet het recht hebben om naar de universiteit te gaan”, aldus Karbache. “Ze moeten maar lekker in het hbo blijven. Ik vind dat echt niet kunnen. Dit is discriminatie van hbo-studenten, de minister kan zich niet verschuilen achter geldgebrek.”

Bruins zou beter moeten weten, vindt Karbache. “Ik heb de minister toen hij kennis maakte met de Tweede Kamer duidelijk horen zeggen dat hij alle soorten onderwijs gelijk waardeert.” Ook het ISO hoopt dat de minister alsnog een oplossing vindt.