Niels en Marieke volgden het Honours Impact Programma: ‘Op zoek gegaan naar andere perspectieven’

De studenten van het Honours Impact Programma 2023-2024

Studenten die op zoek zijn naar extra uitdaging naast hun opleiding, kunnen bij Avans het Honours Impact Programma volgen. Niels Reuvekamp en Marieke ten Asbroek sloten onlangs hun deelname aan het programma af. “Ik kwam echt uit mijn eigen bubbel.”

Marieke ten Asbroek (rechts)

“Ik zocht een plek waar iedereen even gedreven is”, vertelt Marieke, tweedejaarsstudent Social Work in Den Bosch. “Dat miste ik in mijn klas.” Ze deed eerder een mbo-opleiding en werkte daarna in het onderwijs. De energie die ze zocht, vond ze bij het Honours Impact Programma (HIP), waar ze in oktober 2023 mee startte. “Daar deden mensen aan mee die ik anders nooit zou tegenkomen. Het klikte snel en er heerste een fijne sfeer.”

Dat kan Niels, tweedejaarsstudent Business Innovation in Den Bosch, beamen. Hij wilde iets extra’s toevoegen aan zijn opleiding wat hij zelf kon invullen, maar waar hij wel goed bij werd begeleid. De HIP-studenten komen elke twee weken samen onder begeleiding van een docent. “De gesprekken die ik daar voerde, waren heel anders dan op mijn opleiding, er waren veel meer verschillende perspectieven.”

Fases

HIP is opgedeeld in verschillende fases. De studenten begonnen met de purposefase. “Daarin kijk je naar jezelf”, zegt Niels, “naar wat je leuk vindt.” Die werd gevolgd door de wereldbeeldfase en de impactfase. Daarin brachten de studenten hun uitgewerkte ideeën in de praktijk.

“Voor echt impact maken was te weinig tijd”, vertelt Niels. Dat kwam ook doordat die laatste fase deels in de zomervakantie viel. “Dan is het lastig om samen te werken.” Toch lukte het hem om met een medestudent iets op te zetten in samenwerking met de gemeente Den Bosch. Ze bedachten een wandelroute voor mensen die geen geld hebben voor een sportabonnement, maar toch sportief bezig willen zijn.

Eenzaamheid

Marieke ging aan de slag met het onderwerp eenzaamheid. “Veel jongeren hebben daar last van en internationale studenten zeker.” Voor een internationale studievereniging organiseerde ze met een medestudent een activiteit: een filmavond. “In de pauze konden de aanwezige studenten met elkaar kletsen. Ze ervaarden dat als heel waardevol.” Ook Marieke kon door tijdgebrek maar één activiteit organiseren. “Het ligt nu stil.” De studenten vertellen dat het programma aangepast is. Marieke: “Ik verwacht dat het nu beter werkt.”

Niels Reuvekamp

Niels kijkt met een positief gevoel terug op het afgelopen jaar. “Ik ben actief op zoek gegaan naar andere perspectieven. Ik kan iedereen aanraden om deel te nemen aan het programma, als je tijd over hebt.” Marieke merkte dat het niveau van de studenten hoger was dan ze van tevoren had gedacht. “Ze dachten vooruit, hadden interesse in politiek en we voerden onderbouwde discussies. Ik kwam daardoor echt uit mijn eigen bubbel.”

“Jammer dat de groep niet meer samen is”, vindt Niels. “Wat ik het afgelopen jaar heb geleerd, probeer ik nu op mezelf toe te passen. Marieke: “Elke twee weken als we samenkwamen, aten we eerst met z’n allen.” Dat sociale aspect was belangrijk, vond ze. “Je kon elkaar makkelijk aanspreken, het programma was goed ingericht.”

Meer informatie over het Honours Impact Programma vind je hier.