Rente op studieschuld blijft ongeveer gelijk

De rente op studieschulden bedraagt volgend jaar zo’n 2,6 procent, ongeveer evenveel als nu. Lenen bij DUO is duurder dan vroeger, toen het niets kostte, maar het wordt voorlopig niet nóg veel duurder.

Studenten krijgen het nieuwe percentage deze maand te horen van DUO, maar het valt nu al te berekenen. Op basis van de rentestanden van het afgelopen jaar komen we op 2,6 procent uit.

De rente op studieschulden is gekoppeld aan de rente die de Nederlandse staat betaalt op vijfjarige leningen. Het gemiddelde wordt bepaald over het jaar van oktober tot oktober.

Jarenlang kreeg de staat geld toe: de rente was negatief. Voor studenten betekende dat nul procent rente. In 2023 werd het 0,46 procent en dit kalenderjaar sprong het tarief omhoog naar 2,56 procent. Dat leidde tot ontzetting bij studenten die dachten dat lenen gratis was.

Er waren jaren met hogere rentes. In 2008 was het tarief bijvoorbeeld meer dan vier procent. In de jaren negentig waren leningen erg duur met rentes tussen de zes en tien procent en in 1992 zelfs meer dan 11 procent.

De officiële berekening voor komend jaar is nog niet bekend en kan dus licht afwijken. Het ministerie kijkt naar staatsleningen met een looptijd tussen de 4,5 en 5,5 jaar. DUO maakt het tarief naar verwachting volgende week bekend.

Tijdens opleiding

De rente op studieschulden loopt al tijdens de opleiding. Als iemand dit jaar een lening van 10 duizend euro heeft en verder niets leent, dan is deze studieschuld een jaar later opgelopen met 256 euro.

Na hun opleiding krijgen studenten een aflosvrije ‘aanloop’ van twee jaar en dan gaan ze per januari terugbetalen. Daar mogen ze in principe 35 jaar over doen, plus desgewenst vijf pauzejaren. Vroeger was dat overigens vijftien jaar.

Het rentebedrag kan flink oplopen. Stel, je betaalt in 35 jaar een schuld van 10 duizend euro terug tegen een rente van 2,56 procent, dan betaal je meer dan 5 duizend euro aan rente. Het gaat om 36 euro per maand. Bij een rente van nul procent zou dat 24 euro zijn.

DUO heeft een rekentool online staan en heeft de voorlichting over rente verbeterd. Voor terugbetalers staat de rente telkens voor vijf jaar vast. Wie in 2023 begon met aflossen, heeft dus nog altijd een rente van 0,46 procent en dat blijft zo tot januari 2028.

DUO houdt rekening met het inkomen. Wie weinig verdient, betaalt minder terug. Bij een jaarinkomen van 30 duizend euro betaal je hooguit 26 euro per maand en de rest krijg je kwijtgescholden. Let op: het inkomen van je partner telt mee.

Rechtszaak

Verontwaardigde studenten wilden vorig jaar een rechtszaak aanspannen vanwege de renteverhoging. DUO zou geen goede voorlichting hebben gegeven, was het idee. Maar van die rechtszaak is niets meer vernomen.