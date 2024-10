Rondvraag: wat vinden rokende Avansstudenten van Stoptober?

Avans is een rookvrije campus

Oktober is sinds 2014 de maand waarin Stoptober plaatsvindt. In die maand worden rokers aangemoedigd een maand te stoppen, om daarna helemaal niet meer te paffen. Hoe kijken rokende studenten op Avans, sinds 2020 een rookvrije campus, naar de actiemaand? Punt vroeg ernaar in de Avanswandelgangen.



Het is een vrij ironisch beeld. Pal achter het bord waarop staat dat Avans rookvrij is, bij de hoofdingang van Avans aan de Hogeschoollaan in Breda, steekt een groepje studenten een peuk op. “Ik wil best buiten de schoolmuren roken, mij maakt het niet uit en het moet ook van de wet. Maar het maakt docenten niet veel uit als we het hier doen wanneer we maar vijf minuten de tijd hebben om te roken tussen lessen door”, zegt Cas*, eerstejaarsstudent Finance & Control. “Ik vind het overigens wel goed dat Avans rookvrij is. Ik snap dat mensen de geur niet lekker vinden als je er voorbijloopt.”

Cas rookt een sigaret

Verslaafd

Zelf rookt Cas sinds twee jaar, waarvan het laatste jaar vast. “Ik ben verslaafd, vind het lekker om te doen”, vertelt hij. Per dag rookt hij zo’n tien sigaretten.



Een actie als Stoptober vindt hij wel goed. Want hoewel hij zelf rookt, ziet hij zelf ook wel in dat het ongezond is. “Het is niet goed voor je”, zegt hij. “Zelf kan ik stoppen als ik dat wil. Ik heb weleens een paar weken niet gerookt omdat ik er even geen zin in had.”

Op Instagram staat Avans zelf ook stil bij Stoptober



Rokende familie

Ook Perla*, tweedejaarsstudent Bedrijfskunde in Breda, rookt en is bekend met Stoptober. Maar met succes stoppen? “Dat is niet gelukt“, vertelt de student die nu niet helemaal fit is en daardoor even niet rookt, maar dat gemiddeld een keer per dag doet. Ze begon op haar vijftiende en is nu achttien. “Ik groeide op in een familie waar iedereen rookt, ik zag het dus de hele dag. Dat ‘hielp’ om te beginnen. Alleen mijn ouders roken niet.”



Sporten

Hoewel ze niet meedoet aan Stoptober, een initiatief dat ze wel goed vindt om bewustzijn te creëren en mensen aan te moedigen te stoppen, overweegt ze soms te stoppen. Dat deed Perla voor het eerst serieus toen ze op hoger niveau kon sporten, maar last kreeg van haar longen. “Mede doordat ik uiteindelijk niet wilde stoppen met roken, koos ik ervoor om op hetzelfde niveau te blijven sporten. Een domme keus.”



Tijdens het uitgaan en bij momenten van stress, zoals voor tentamens, rookt de Avansstudent wat meer. Dat doet ze ook op het Avansterrein. “Je wordt er nooit op aangesproken”, aldus de student, die denkt dat het beter is om eerst te minderen met roken in plaats van direct te stoppen. Binnenkort gaat ze zelf die poging ook weer wagen. “Ik heb al een tijd geen nieuw pakje gekocht en kijkende naar de toekomst wil ik wel stoppen. Ik wil oud worden en niet vroeg doodgaan”, zegt ze lachend als een boer met kiespijn.

Op Instagram plaatste Punt een poll. Daarin werd rokers gevraagd of ze meedoen aan Stoptober. 31 rokers vulden de poll in. 9 stemmers geven aan mee te doen, 22 zeggen van niet.

Rookvrije generatie

Avans deelde aan het begin van dit collegejaar een bericht op Sharepoint waarin werd benadrukt dat het hogeschoolterrein een rookvrije campus is. “Avans vindt het belangrijk dat je kunt studeren en werken in een gezonde omgeving. Dat je rookvrij naar binnen kunt en minder snel wordt verleid om mee te roken. Ook willen we niet-rokers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Bovendien is het wettelijk verboden. Zo zijn we samen op weg naar een rookvrije generatie”, is daarin onder meer te lezen. Ook werd een beroep gedaan op medewerkers om anderen aan te spreken als ze zien dat er gerookt wordt op de campus.

Roken is op Avans verboden.

Volgende sigaret buiten campus

Iemand die nog niet zo met stoppen bezig is, is Sunayna Ganesh. De eerstejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde steekt er net buiten een op, vlakbij het Rookvrij Avans-bord. Dat je niet op de campus mag roken, wist ze niet. “Iedereen doet het hier, dus ik ook. Maar ik vind het eigenlijk wel goed dat het hier niet mag”, vertelt ze. “De volgende sigaret rook ik buiten het terrein.”



Dat roken – waarmee ze tien jaar geleden op haar vijftiende begon – ongezond is, weet ze. “En ik wil ook best wel een keer mijn best doen om te stoppen, maar na het roken van een sigaret voel ik me kort lekker. En het zijn er maar twee per dag”, vertelt Sunayna, die uit Suriname komt en sinds twee maanden in Nederland woont. “In Suriname rookt iedereen in mijn omgeving, ik begon voor de fun. Ook zijn de sigaretten er goedkoop. Dat helpt ook niet mee.” In haar koffer naar Nederland gingen twee sloffen sigaretten.



Bekend met de Nederlandse campagne was de Avansstudent niet, maar ze vindt het wel goed dat er aandacht wordt besteed aan stoppen met roken. “Het is een goed initiatief.”

Wil jij stoppen met roken maar weet je niet waar te beginnen? Op de site van Stoptober vind je tips.

*Cas en Perla wilden alleen met hun voornaam in het stuk.