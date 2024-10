Steun voor krimpregio’s? Hogescholen zijn verdeeld

Illustratie: Julika Runow

Hoe solidair zijn hogescholen nu ze steeds minder studenten trekken? Binnen de Vereniging Hogescholen sluimert een conflict over de steun voor krimpgebieden. Eén bestuurslid stapt op.

Het gaat zeker niet met slaande deuren, maar voorzitter Anka Mulder van hbo-instelling Saxion stapt uit het bestuur van de Vereniging Hogescholen. De reden: ze wil geen verantwoordelijkheid meer nemen voor het gebrek aan oplossingen voor hogescholen aan de randen van het land.

Zelf had ze de afgelopen vierenhalf jaar het praktijkgericht onderzoek in haar portefeuille. Daar heeft de overheid 100 miljoen euro voor uitgetrokken en het professional doctorate (de hbo-promotie) komt in de wet te staan.

“Beter dat ik stop”

Maar op een ander front is minder vooruitgang geboekt: de financiering van het hbo in krimpregio’s. “Daar vraag ik al een paar jaar aandacht voor”, licht Mulder toe. “Ik merk dat ik mijzelf begin te herhalen. Ik kan er geen verantwoordelijkheid meer voor nemen, daarom is het beter dat ik stop als bestuurslid.”

Haar hogeschool heeft vestigingen in Apeldoorn, Deventer en Enschede en ziet het aantal studenten teruglopen. Mulder: “Het is geen theoretisch probleem. Neem de kleine technische opleidingen. Die zijn vaak duurder. We hebben bijvoorbeeld een chemielab en een lab voor werktuigbouwkunde. Maar als we te weinig studenten trekken, hebben we daar niet genoeg geld meer voor. Plan B is dan fuseren of opheffen.”

Een andere mogelijkheid is dat deze hogescholen meer geld krijgen om hun aanbod overeind te houden. “Dat kan met stabielere bekostiging, regiofinanciering of iets anders. Hoe dan ook zou ik willen streven naar een volwaardig, goed onderwijsaanbod voor hbo-studenten in alle delen van Nederland.”

Ieder voor zich

Enkele hogescholen kregen van het vorige kabinet alvast extra geld voor de ‘vitalisering en instandhouding’ van opleidingen in de krimpregio’s, vooruitlopend op een structurele oplossing. Maar die oplossing is dus nog niet gevonden. Mulder wil weinig over de meningsverschillen kwijt. Ze zegt alleen: “Sommige hogescholen voelen de urgentie minder.”

Maar het valt wel te raden. Als het totale overheidsbudget voor het hbo gelijk blijft, zou een herverdeling ten koste gaan van hogescholen buiten de krimpregio’s. “Ieder voor zich”, is de kop boven een commentaar van Saxions onafhankelijke nieuwssite SaxNow.

Randstad

Misschien ligt het eraan dat hogescholen in de Randstad met hun eigen problemen kampen. In het verleden kregen zij juist extra geld omdat hun studenten vaker van opleiding wisselden. Daar kwam de kansenongelijkheid bij: deze hogescholen tellen relatief veel studenten met een achterstand, die bijvoorbeeld als eersten in hun familie gaan studeren.

Mulder: “Dat vind ik een goed punt. Die zorgen moet je ook serieus nemen en daar is dan ook extra financiering voor gekomen.”

Gevraagd naar de onenigheid wil de Vereniging Hogescholen niet reageren. Voorzitter Maurice Limmen heeft “respect voor haar persoonlijke afweging”, staat in een schriftelijke reactie. “De vereniging blijft zich inzetten voor een goed aanbod van hbo-opleidingen en onderzoek in elke regio in Nederland.”