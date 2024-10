Studenten willen hogere basisbeurs

De roze banners in Utrecht. Foto via LSVb.

In zeven steden hebben studentenbonden roze banners uitgerold. “Goed onderwijs begint bij een eerlijke basisbeurs”, staat erop. Ze vragen aandacht voor de financiële problemen van studenten.

De banner is te zien in Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Utrecht, Zwolle, Nijmegen en Delft. Het is een kleine actie in de aanloop naar het grote studentenprotest op vrijdag 18 oktober in Den Haag. De bonden roepen iedereen op om erheen te komen.

Met Prinsjesdag becijferde het Nibud dat studenten er volgend jaar 6,6 procent in koopkracht op achteruit gaan. Dat heeft mede te maken met de basisbeurs voor uitwonende studenten, die tijdelijk verhoogd was vanwege de hoge inflatie, maar die in september weer verlaagd is.

“De basisbeurs komt niet eens in de buurt van de gemiddelde huurprijs”, zegt voorzitter Abdelkader Karbache van de Landelijke Studentenvakbond. “En dat terwijl veel studenten geen recht hebben op huurtoeslag.”

Studeren wordt straks nog duurder door de langstudeerboete van drieduizend euro. Deze boete is bedoeld voor studenten die meer dan een jaar uitlopen in hun opleiding. Het kabinet rekent erop dat zo’n 95 duizend studenten deze boete gaan betalen.

Een motie tegen het plan kreeg gisteravond geen meerderheid in de Eerste Kamer. Het kabinet moet de details van de boete nog uitwerken.