Studieschulden lopen op tot 29 miljard euro

Illustratie: Esmee Rops

De totale studieschuld in Nederland bedraagt inmiddels 29 miljard euro, meldt statistiekbureau CBS. Toch lijkt de terugkeer van de basisbeurs al enig effect te sorteren.

De totale studieschuld is weer een miljard hoger dan vorig jaar, blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De schulden zijn snel gestegen sinds 2015, toen de basisbeurs werd afgeschaft.

Met name de schuld van jongeren tussen de 25 en 30 jaar is omhoog gegaan. Die is nu gemiddeld 24,6 duizend euro, zo’n vijfduizend euro meer dan in 2021. “Mensen tussen de 25 en 30 jaar hebben niet of nauwelijks geprofiteerd van de basisbeurs en konden alleen maar lenen”, merkt het CBS op. “Ze hebben ook nog weinig tijd gehad om af te lossen.”

Maar de basisbeurs is terug en dat effect is al zichtbaar. Jongeren tussen de 20 en 25 jaar staan gemiddeld 13,1 duizend euro bij DUO in het krijt, terwijl dat vorig jaar 13,9 duizend euro was. Voor het eerst sinds 2016 is dit bedrag gedaald.

Ook zijn er iets minder mensen met een studieschuld: het zijn er nog altijd meer dan 1,6 miljoen, maar vergeleken met vorig jaar zijn het er bijna 13 duizend minder. De verklaring van het CBS: er hebben minder studenten een lening aangevraagd.

Tot 10 duizend euro

Ongeveer de helft heeft een schuld onder de tienduizend euro, terwijl er ook 138 duizend mensen zijn met een studieschuld boven de 50 duizend euro. Let op, dit zijn de huidige studieschulden, dus inclusief degenen die al bijna klaar zijn met aflossen en na een jaar of vijftien nauwelijks nog een schuld hebben.