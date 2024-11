Actievoeren op kosten van de baas: universiteiten en hogescholen steunen protestacties

Illustratie: Lotte Verheul

Verschillende hogescholen en universiteiten roepen hun studenten en personeel op om donderdag 14 november te protesteren tegen de bezuinigingen van het kabinet. Personeel krijgt vrij en sommige instellingen vergoeden ook de reiskosten.

Op het Domplein kon het volgende week donderdag wel eens erg druk worden. Universiteiten en hogescholen maken het namelijk zo makkelijk mogelijk voor hun docenten en studenten om daar te demonstreren tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs.

Herkansing

Zeker tien universiteiten geven hun personeel vrijaf, blijkt uit een rondgang langs de instellingen. Veel bestuurders willen het goede voorbeeld geven en kondigen aan dat ze zelf meelopen.

Ook hogescholen protesteren. Zo laten onder meer Saxion, Avans en de Hogeschool Utrecht weten dat ze medewerkers stimuleren hun stem te laten horen. Studenten van Avans kunnen hun tentamen donderdag laten schieten en op de herkansing mikken, zegt een woordvoerder, maar ze krijgen geen extra herkansing voor deze gelegenheid.

Vanuit Nijmeegse Radboud Universiteit kondigen actievoerders aan dat ze misschien wel met duizend man naar Utrecht komen. De bedoeling is dat actievoerders daar donderdagmiddag om één uur verzamelen in het Moreelsepark, vlak naast Centraal Station. Daarna loopt iedereen naar het Domplein, waar het protest om drie uur ’s middags eindigt.

Treinkaartje

Om aan te kunnen sluiten bij de demonstratie betaalt de Universiteit Maastricht de treinkaartjes van medewerkers (heen en terug al snel zo’n 55 euro). Ook de Universiteit Leiden en hogeschool Saxion beloven de reiskosten van medewerkers te vergoeden.

De directeur van de KNAW, Marileen Dogterom, loopt mee in de protestmars en roept haar medewerkers op om het kabinet een “duidelijk signaal” te komen geven. Ook de grootste oppositiepartij, GroenLinks-PvdA, wil in Utrecht duidelijk maken dat ze tegen de bezuinigingen van het kabinet is.

Gratis museum

De coalitiepartijen maakten in mei bekend dat ze honderden miljoenen bezuinigen op het hoger onderwijs, onder meer door internationale studenten te weren en een langstudeerboete in te voeren. Ook gaat er minder geld naar wetenschappelijk onderzoek. Een paar weken terug werd duidelijk dat wetenschapsfinancier NWO nog minder geld krijgt dan aanvankelijk was voorzien.

De demonstratie is een initiatief van vakbonden als AOB, FNV en CNV en van studentenvakbond LSVb, samen met WOinActie. De Utrechtse Hortus Botanicus en het Universiteitsmuseum steunen het protest: ze zijn donderdag gratis toegankelijk “om iedereen te laten zien wat de waarde van wetenschap voor de samenleving is”, zegt een woordvoerder van de Universiteit Utrecht.