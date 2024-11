AMR stemt niet in met wijzigingsvoorstel AI-gebruik bij toetsing 

Foto: Angeline Swinkels

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft niet ingestemd met een wijzigingsvoorstel voor de Kader Onderwijs- en Examenregeling (OER). Het College van Bestuur wilde een verbod op AI-gebruik bij toetsing, tenzij het expliciet wordt toegestaan. Dat zorgt volgens de AMR voor grijze gebieden ten nadele van de student.

Met de Kader-OER stemde de AMR in februari van dit jaar in. Het College van Bestuur (CvB) deed echter het voorstel om een wijziging toe te passen die zich richt op het AI-gebruik van studenten bij toetsing, om misbruik te voorkomen. Op dit moment is AI-gebruik toegestaan, tenzij het verboden wordt. Het CvB wilde het omdraaien: een verbod op AI-gebruik bij toetsing, tenzij het is toegestaan. Daar was de raad het niet mee eens.

De OER beschrijft onder andere het examenprogramma, tentameneisen, regels voor vrijstellingen, hoe het gaat met tentamens, de regeling voor het bindend studieadvies en regels rondom bezwaar, klachten en beroepen.

Grijze gebieden

‘’Toetsing behelst een hoop vormen. Dat gaat verder dan alleen in een examenlokaal, ook werkstukken maken valt onder toetsing. Dan kom je op het punt: wat is AI eigenlijk? AI heeft een soort gelaagdheid. Studenten kunnen het gebruiken om een volledig werkstuk te schrijven, maar ook om alleen maar een grafiek te maken of iets te laten controleren. Als we hadden ingestemd, krijg je veel grijze gebieden’’, ligt AMR-voorzitter Edwin Zeelenberg toe. ‘’Dan kan een student die een grafiek laat maken in een werkstuk, mogelijk vatbaar zijn voor fraude. Daarom hebben we er als AMR voor gekozen de huidige situatie te handhaven.”



Wijziging creëert meer onzekerheid

Zeelenberg maakte nog niet eerder mee dat er gedurende het collegejaar wijzigingen worden voorgesteld op de Kader OER. Daar heeft de AMR dan ook zijn vraagtekens bij. ‘’Het document moet houvast bieden voor studenten en docenten over wat allemaal wel en niet kan. Als daar gedurende het jaar wijzigingen op komen, kun je je afvragen of dat niet meer onzekerheid creëert’’, zegt hij.

Ook studentleden van de raad waren het niet eens met het voorstel. Zij benadrukken dat juist moet worden gekeken naar de kansen van AI. ‘’Dat is een steeds belangrijker wordende ontwikkeling en kan juist een hulpmiddel zijn’’, klonk het tijdens meerdere vergaderingen.

Huidige situatie prima

De AMR-voorzitter legt uit dat de raad van mening is dat de verantwoordelijkheid voor het expliciet formuleren van wat wel en niet mag qua AI-gebruik, bij de kant van de examinator moet liggen. ‘’Dan is het voor de student veel duidelijker wat wel en niet mag. De huidige situatie van gebruik toestaan en expliciet verbieden, is minder slecht voor de student dan áltijd een verbod, tenzij”



Nadelig voor student

Zeelenberg wijst ook op de officiële regels omtrent het wijzigen van de Kader OER. Volgens artikel 1.4.2 mogen tussentijdse wijzigingen niet worden doorgevoerd als dat nadelig is voor de student. ‘’En de AMR ziet deze verandering als een iets wat nadelig is voor de student.’’

Nu niet is ingestemd met het voorstel, heeft het CvB besloten het voorstel niet opnieuw in te dienen. Vanuit de AMR gaat een brief, die de raad altijd doorstuurt bij niet-ingestemde voorstellen, naar het CvB met daarin een dringend verzoek. ‘’We vragen het CvB te communiceren dat studenten die AI-gebruiken in werkstukken, de APA-norm zorgvuldig moeten hanteren om zo beschuldigingen van plagiaat te voorkomen. Nu is het zo dat AI soms stukjes tekst overneemt van internet. Dan kunnen studenten gepakt worden op plagiaat.’’