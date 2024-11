Avansstudent genomineerd voor scheidsrechter van het jaar

KNVB en ARAG vinden dat er meer waardering moet zijn voor scheidsrechters, want de (verbale) agressie en het tekort aan scheidsrechters neemt toe. Hugo Witjes, student Forensisch Laboratoriumonderzoek in Breda, spreekt uit ervaring: “Supporters hebben weleens muntgeld naar me gegooid.” Vandaar dat de derde editie van Amateurscheidsrechter van het Jaar is gestart en daar is Hugo voor genomineerd.

Hugo Witjes als assistent-scheidsrechter bij de wedstrijd Hoogland – Alphense Boys.

De twintigjarige Hugo Witjes is doordeweeks druk bezig met zijn studie Forensisch Laboratoriumonderzoek, maar staat in het weekend op het veld als KNVB-scheidsrechter. Hij is al vijf jaar actief als arbiter, maar pas drie jaar als gediplomeerd-KNVB assistent-scheidsrechter. “Als assistent-scheidsrechter ben ik momenteel actief in de vierde en derde divisie, bij vrouwenteams in de eredivisie en bij de jongens onder achttien (1ste divisie) en onder eenentwintig (1ste en 2de divisie) in het betaald voetbal.” Naast als assistent-scheidsrechter aanwezig te zijn, waarbij je langs de lijn o.a. buitenspel in de gaten houdt, fluit hij voor KNVB ook wedstrijden.

Om bij de KNVB te kunnen fluiten moet je een SOIII-diploma en op zak hebben; daarnaast moet je als assistent-scheidsrechter een speciale cursus volgen om te mogen vlaggen. Tijdens het behalen van het diploma leer je hoe je voor de KNVB moet fluiten, wat er van jou wordt verwacht op het veld en ga je voor het eerst langs bij andere clubs om te fluiten. “De eerste keer was best wel wennen. Normaal kom ik een kwartier van tevoren aan, haal ik de vlaggen op en maak ik een praatje met de coaches. Als KNVB-scheidsrechter gaat dat heel anders.” Voor de KNVB ben je een uur van tevoren aanwezig ben, stel je jezelf vervolgens voor aan de wedstrijdcommissie en doe je vooraf aan een wedstrijd een warming-up.

Negatieve ervaringen

Hoewel je als KNVB-scheidsrechter in hogere divisies fluit dan als verenigingsscheidsrechter, worden ook de supportersaantallen per divisie groter en fanatieker, zowel in positieve- als negatieve zin. “Begin dit jaar is het fluitje uit de mond van een collega van mij getrokken door een speler”, vertelt Hugo. Zelf had hij een negatieve ervaring bij het fluiten van de wedstrijd tussen Zwaluw V.F.C. en een Bossche ploeg. “De spelers van de Bossche ploeg waren meer met mij bezig dan met het spel. Uiteindelijk heb ik een van de spelers daar rood voor gegeven. Toen de wedstrijd afgelopen was en ik van het veld af wilde lopen, bedreigde die speler mij.” Via de scheidsrechtersvereniging is de speler uiteindelijk voor de rest van het seizoen geschorst.

Hugo Witjes na de wedstrijd bij Ado Den Haag – Excelsior vrouwen.

Het gekste wat Hugo heeft meegemaakt is dat supporters geld naar hem toe gooiden. “Ik voelde wat tegen mijn been en zag toen ik omdraaide dat thuissupporters muntjes tegen mij aangooiden. De thuisclub stond tijdens die wedstrijd vaak net een randje buitenspel, dus ik stak mijn vlag vaak de lucht in. De supporters vonden dat niet zo leuk en waren het niet met mij eens. Omdat ze geen glas hadden om mee te gooien en toch wat wilden gooien, gebruikte ze maar muntgeld wat ze bij zich hadden.”

Gelukkig zijn dit de uitzondering waar Hugo mee te maken heeft als scheidsrechter. Normaal gesproken schakelt Hugo zich daar helemaal voor af. Als hij met de wedstrijd bezig is hoort hij alleen de coaches en de spelers; naar het publiek luistert hij niet meer, dat filtert hij er gewoon tussenuit. “Spelers kijken met de bril van de club naar de wedstrijd. Als het een discutabel puntje is en jij fluit volgens de regels, zijn de supporters het daar vaak niet mee eens. Dan is het als scheidsrechter wel goed als je dat commentaar eventueel kan ‘uitzetten’.”

Vanwege dit soort (verbale) agressie tegenover scheidsrechters heeft de KNVB besloten om vanaf dit voetbalseizoen een nieuwe regel in te brengen. Vanaf nu mogen alleen de aanvoerders verhaal halen bij de scheidsrechter; als spelers op de scheidsrechter afstappen, krijgen ze een gele kaart. Deze regel moet de sportiviteit en het respect op het veld gaan bevorderen.

‘Je bent genomineerd’

Dat is precies waar de verkiezing van Amateurscheidsrechter van het Jaar om draaien. De verkiezingen zijn zowel voor KNVB-scheidsrechters als verenigingsscheidsrechters. Arbiters konden zichzelf opgeven of door andere opgegeven worden voor de verkiezing. Tot op de dag van vandaag weet Hugo nog steeds niet wie hem heeft opgegeven. “Ik kreeg opeens een mail met ‘je bent genomineerd’, dat had ik niet zien aankomen. Degene die mij genomineerd heeft weet waarschijnlijk niet waar ik woon, want op de nominatielijst staat dat ik in Zeist woon terwijl ik in Vught woon, haha.”

Na de nominatiefase begint de stemfase, dat is de fase waar Hugo zich nu in bevindt. Tot en met 17 november kunnen kandidaten zoveel mogelijk stemmen ophalen. Vorig jaar eindigde Hugo van de 62 kandidaten binnen Noord-Brabant op de 12de plek. Ondanks dat er dit jaar in 112 kandidaten meedoen en hij op plek 25 staat, heeft hij hoop om op de eerste plek te eindigen. Uiteindelijk gaan alle provinciewinnaars door naar de landelijke finale, waar ze tijdens de Dag van de FairPlay op 5 januari 2025 kans maken op de titel.

Wil je Hugo helpen? Via deze link kun je op Hugo stemmen: https://www.scheidsrechtervanhetjaar.nl