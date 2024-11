Bredase-studenten kunnen deelnemen aan gratis activiteiten door heel de stad

Foto’s afkomstig van GOODMOOD

Nog niet zo bekend in Breda als student? No worries, daar kan je de komende weken verandering in brengen tijdens GOODMOOD. Twee weken lang kun je deelnemen aan gratis activiteiten. Van acroyoga tot aan audiovisuals maken; binnen no-time weet jij wat je in Breda allemaal kan doen.

Van 18 november t/m 28 staat helemaal in het teken voor nieuwe hbo- en mbo- studenten uit Breda. Tijdens deze twee weken kunnen studenten zich in schrijven voor maximaal vijf gratis activiteiten. De activiteiten bestaan uit workshops, diners, games, rondleidingen en sportevenementen. Probeer nieuwe sporten, ontdek de leukste hotspots en vindt een nieuwe hobby.

Diverse activiteiten

Op de activiteitenpagina vind je alle workshops en bijeenkomsten overzichtelijk terug. Zo kun je aankomende woensdagavond een spinningles volgen, een workshop zangtechniek volgen of de theatervoorstelling Unease bezoeken. Altijd al willen weten hoe je Dungeons & Dragons moet spelen, maar niemand in je omgeving om het mee te doen? Schrijf je in voor de workshop op 26 november.

Toch meer geïnteresseerd in nieuwe sporten? Volg 21 november een clinic padel, probeer dinsdagavond een lesje boxfit uit of ga de hoogte in bij Beest, de grootste boulderhal van de Benelux. Voor voetballiefhebbers is er de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen in het stadion van NAC Breda.

Meer een creatieveling of cultuurfreak? Check dan de workshop druktechnieken, bekijk de documentaire Soundtrack to a coup d’etat of bezoek de Multatuli-lezing, waar Frénk van der Linden in gesprek gaat met rapper Fresku.

Studenten leren kennen

Lijkt het je wat, maar ken je niemand om mee te gaan? Geen probleem, want ook dat is waar GOODMOOD omdraait. De activiteiten zijn juist bedoelt om nieuwe studenten te leren kennen. Voor elk wat wils dus, zo ook voor internationale studenten, want diverse activiteiten worden in het engels gegeven en zijn speciaal bedoelt om mede-internationale studenten te ontmoeten.