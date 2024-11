De bijbaan van… student Remco Brussaard

Remco (r) volgde via zijn bijbaan bij de Efteling een cursus tot verkeersregelaar

Werken naast je studie: misschien niet altijd een feestje maar wél noodzakelijk. In de rubriek ‘de bijbaan van…’ vertellen Avansstudenten over de bijbaan waarmee zij hun geld verdienen. In deze editie vertelt Remco Brussaard over zijn bijbaan bij de Efteling waar hij iedere zondag werkt.

Business IT & Managementstudent Remco begon vijf jaar geleden als gastheer bij de entree. Voor hij bij het pretpark begon, was hij werkzaam bij de Albert Heijn. ”Daar heb ik drie jaar gewerkt, maar mijn contract werd niet verlengd omdat ik te oud en dus te duur werd”, vertelt de derdejaarsstudent die studeert in Breda. Opnieuw werken bij een supermarkt zag Remco niet zitten omdat hij het werk niet zo leuk vond. “Ik zag openstaande vacatures bij de Efteling en besloot te solliciteren.”

Pretparkcarrière

Hij werd aangenomen en zo begon hij zijn pretparkcarrière bij de entree. Daar scande hij de kaartjes van bezoekers bij binnenkomst en werkte hij bijvoorbeeld bij de hondenkennel-service die de Efteling tot april 2022 aanbood. Later werd hij door de Efteling opgeleid tot verkeersregelaar via een externe cursus. Maar inmiddels werkt hij weer op een andere afdeling van het park. “Ik werk nu als operator attracties bij het Volk van Laaf. Daar ben ik verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de draaimolens. De mensen stappen in, ik loop een controlerondje en start daarna de molen.”

Af en toe werkt Remco ook bij andere attracties in de Efteling. Zo draaide hij al eens een dagje mee bij de houten achtbaan Joris & de Draak en bij de Vogelrok. “Dat is heel anders dan werken bij de draaimolen, want je werkt daar met meerdere collega’s tegelijkertijd.”

De attractie Danse Macabre. Bron: Beeldbank van de Efteling

Danse Macabre

“Bij de nieuwste attractie Danse Macabre heb ik nog niet gewerkt, maar ik ben er al wel drie keer in geweest”, vertelt Remco. Waar de meeste bezoekers zo’n twee uur in de rij staan voor de nieuwste attractie Danse Macabre, is Remco er op een rustig moment in geweest. “Dat is een bijkomend voordeel van werken bij de Efteling. Het is mijn favoriete attractie sinds de opening ervan. Danse Macabre is sfeervol en heeft een goed verhaal. Daar houd ik van.” Sinds de komst van de nieuwe attractie is het drukker in het park dan normaal voor die tijd van het jaar. “Je merkt het vooral bij de entree, aan het aantal auto’s dat geparkeerd staat en natuurlijk aan de wachtrij bij Danse Macabre.”

Doorgroeimogelijkheden

Remco vindt zijn bijbaan bij de Efteling leuk en leerzaam omdat er genoeg doorgroeimogelijkheden zijn. “Sinds ik er werk heb ik al op veel verschillende plekken gewerkt en een externe cursus gevolgd. Dat is fijn voor de afwisseling en ervaring. In februari moet ik een afstudeerstage lopen. Dat hoop ik ook bij de Efteling te kunnen doen.”

Heb jij een interessante of leuke bijbaan en vind je het leuk om daarover te vertellen? Mail dan naar punt@avans.nl.