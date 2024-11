Links blok wil alle onderwijsbezuinigingen van tafel

Illustratie: Julika Runow

Dit weekend kwamen D66, CDA en JA21 met het plan om ruim de helft van de bezuinigingen op het onderwijs terug te draaien. Maar de linkse oppositie wil ze allemaal van tafel. De vijf partijen zien liever dat bedrijven meer belasting betalen.

Het nieuwe kabinet wil zo’n twee miljard bezuinigen op onderwijs, waarvan ongeveer één miljard op hogescholen, universiteiten en wetenschappelijk onderzoek. “Onacceptabel”, zegt de linkse oppositie, onder leiding van GroenLinks-PvdA.

Samen met de SP, Denk, Volt en Partij voor de Dieren stellen ze een alternatief voor: haal die twee miljard weg bij het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door fossiele subsidies en andere belastingvoordelen af te schaffen.

Rode lijn

Het linkse blok wijst er in een persbericht op dat het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Als alle oppositiepartijen voet bij stuk houden kan het de bezuinigingen in de Senaat tegenhouden, zegt Kamerlid Luc Stultiens. “We hopen dat de hele oppositie deze week een rode lijn trekt.”

Maar D66, CDA en JA21 kwamen dit weekend met een iets goedkoper alternatief voor de bezuinigingen: ze willen ‘slechts’ 1,3 miljard terugdraaien. Met die drie partijen kan het kabinet de OCW-begroting door de Eerste Kamer loodsen. Inmiddels heeft ook de ChristenUnie zich bij dit kamp gevoegd, meldt het ANP.

De kans dat het kabinet linksom kiest lijkt klein. De alternatieve dekking van GroenLinks-PvdA zal voor de VVD waarschijnlijk onaanvaardbaar zijn. Kamerlid Stultiens heeft een amendement ingediend waarin onder meer staat dat een belastingvoordeel voor vastgoedbeleggers verdwijnt en dat fossiele subsidies worden afgeschaft. Ook wil de oppositie 800 miljoen ophalen door belastingontwijking door bedrijven in te perken.