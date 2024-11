Miljoenen voor opleiden extra technici

Illustratie: Elmarye Aaij

Mbo-, hbo- en wo-instellingen krijgen de komende twee jaar samen 81 miljoen euro van het kabinet om zo snel mogelijk meer technici voor de microchipsector op te leiden. Het geld gaat naar de regio’s Eindhoven, Twente, Delft en Noord-Nederland.

Begin dit jaar dreigde chipmachinefabrikant ASML Nederland te zullen verlaten toen de formerende partijen duidelijk maakten dat ze de rem wilden zetten op de toestroom van internationale studenten en kenniswerkers.

Project Beethoven

Het geschrokken demissionaire kabinet kondigde daarop het ‘project Beethoven’ aan. Met een investering van in totaal 2,5 miljard euro tot en met 2030 wilde het de Nederlandse microchipsector versterken. Het kabinet-Schoof nam dit plan over. Van de 2,5 miljard is 450 miljoen euro bestemd voor het opleiden van 33 duizend extra technici voor de sector.

In de regio Eindhoven is het personeelstekort het grootst, volgens de ministers Beljaarts (Economische Zaken) en Bruins (OCW). Onderwijsinstellingen die goede plannen hebben ingediend kunnen daar samen 45 miljoen euro tegemoet zien. Voor de regio’s Twente, Delft en Noord-Nederland trekt het kabinet respectievelijk 20,5 miljoen, 9,4 miljoen en 5,9 miljoen euro uit.

Als de investeringen blijken te lonen, stelt het kabinet de rest van de 450 miljoen vanaf 2027 beschikbaar. Naast de bijdrage van het kabinet dragen ook bedrijven en onderwijsinstellingen bij: in totaal 310 miljoen euro.

Cruciaal

Minister Bruins vindt de versterking van het techniekonderwijs “cruciaal voor de toekomst van ons land”. Zo cruciaal dat hij afgelopen zomer al zei dat buitenlands talent in deze sector welkom bleef.

Het kabinet wil de resterende twee miljard euro steken in de verbetering van het vestigingsklimaat voor de microchipindustrie in Nederland. “Denk daarbij aan het zorgen van voor goede wegen en openbaar vervoer, meer betaalbare woningen in de regio Brainport Eindhoven en het verlichten van netcongestieproblematiek”, aldus het persbericht.