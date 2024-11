Minister Keijzer wil servicekosten aan banden leggen

Illustratie: Julika Runow

Moet je als huurder meebetalen aan een gezamenlijke fitnessruimte? En hoeveel kost het schoonmaken van het trappenhuis nou echt? Minister van Volkshuisvesting Mona Keijzer wil de ‘servicekosten’ van verhuurders aan banden leggen.

Over de servicekosten ontstaat steeds meer discussie, ziet de Huurcommissie. Het aantal zaken hierover nam de afgelopen jaren flink toe, van 1.500 in 2022 naar 3.800 zaken een jaar later. Voor minister van Volkshuisvesting Mona Keijzer is het reden om de wet aan te scherpen: er komt een lijst met servicekosten waar verhuurders niet langer van mogen afwijken.

Studentencomplex

De lijst moet een einde maken aan servicekosten als manier om extra geld te verdienen. Een half jaar geleden ontdekte NOSop3 dat veel verhuurders van studentencomplexen dat lijken te doen. Zo werd XIOR Student Housing maar liefst vierhonderd keer teruggefloten door de huurcommissie vanwege te hoge servicekosten. XIOR kon lang niet alle geïnde bedragen goed onderbouwen.

Maar ook Camelot (tegenwoordig Plaza Resident Services, onderdeel van Mosaic World) bracht studenten te veel servicekosten in rekening. Twee jaar terug besloot de rechter daarom dat Camelot 35 duizend euro moest terugbetalen aan studenten in Enschede en twee weken geleden was er ook zo’n soort uitspraak voor 441 studenten in Eindhoven.

Keijzer ziet dat verhuurders “nieuwe woonconcepten” neerzetten, waarbij ze ook kosten “van bijvoorbeeld een in het complex aanwezige fitnessruimte, muziekstudio of bioscoopzaal in de servicekosten opnemen”.

Dreigement

Studenten kunnen over servicekosten nu al bij hun gemeente klagen. Die kan namelijk sinds dit jaar boetes opleggen aan verhuurders die zich misdragen. Maar gemeenten vinden het onduidelijk wat er wel en niet onder servicekosten valt. Dat is een van de redenen voor Keijzer om in te grijpen.

Vorige week stuurde ze haar wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Welke servicekosten verhuurders mogen rekenen staat er niet in. De nieuwe wet geeft de minister van Volkshuisvesting simpelweg een nieuwe bevoegdheid: het opstellen van een dwingende lijst. Die komt in plaats van de huidige lijst waarvan verhuurders mogen afwijken. Waarschijnlijk komt de nieuwe lijst al in 2025 naar de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel bevat ook een dreigement: als de situatie niet verbetert kan de minister ook zelf ingrijpen. De nieuwe wet geeft haar alvast de bevoegdheid om maximumbedragen te bepalen voor de servicekosten die verhuurders in rekening mogen brengen.