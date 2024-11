NSC-Kamerleden Hertzberger en Zeedijk vertrekken

Illustratie: Esmee Rops

Twee parlementariërs van Nieuw Sociaal Contract stappen op: Rosanne Hertzberger en Femke Zeedijk. Beiden hielden zich bezig met onderwijs, onderzoek en innovatie.

Het vertrek van de twee Kamerleden volgt op de kabinetscrisis van afgelopen vrijdag, toen NSC-staatssecretaris Nora Achahbar aftrad vanwege de “polariserende omgangsvormen” in het kabinet, of zoals het in de media kwam: racistische uitspraken in de ministerraad.

Remmen los

Microbioloog Rosanne Hertzberger had voor de partij het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder haar hoede. Ze verdedigde maatregelen als de langstudeerboete, de bezuinigingen op de wetenschap en de inperking van het aantal internationale studenten.

Maar ze wil “als Kamerlid en als persoon” niet langer haar steun uitspreken aan deze regering, verklaart ze. Bij verschillende partijen zijn volgens haar de remmen los. “Er worden volstrekt ongepaste uitspraken gedaan, zowel voor als achter de schermen van deze regering.”

Proefballonnetjes

Wiskundige Femke Zeedijk, die bij chipmachinefabrikant ASML heeft gewerkt, had onder meer het Nationaal Groeifonds in haar portefeuille. “Ook ik stoorde me afgelopen maanden aan het gebrek aan fatsoenlijke omgangsvormen, polariserende media-uitlatingen en onuitgewerkte proefballonnetjes”, verklaart ze.

Over het aftreden van de staatssecretaris zegt Zeedijk: “Voor mij heeft discriminatie hiermee een gezicht gekregen, het gezicht van onze eigen Nora. Ik trek hier mijn grens. Ik wil hier niet meer aan bijdragen. Dit is niet wie ik ben.”

Verdrietige dag

Nicolien van Vroonhoven, vervangend fractievoorzitter in afwezigheid van NSC-leider Pieter Omtzigt, spreekt van een verdrietige dag. De rest van de fractie gaat door. De twee vertrekkende Kamerleden geven hun zetel terug aan de partij.