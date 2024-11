Onderwijsprotest afgelast uit vrees voor geweld pro-Palestinabetogers

Beeld van een eerder protest tegen bezuinigingen. Via: LSVb

Op dringend advies van de Utrechtse burgemeester hebben vakbonden AOb en de FNV besloten om de voor donderdag geplande demonstratie tegen de onderwijsbezuinigingen af te blazen. De veiligheid zou niet gegarandeerd kunnen worden.

Volgens de NOS heeft de veiligheidsdriehoek van Utrecht “concrete informatie van buiten de stad” ontvangen, “waaruit blijkt dat een pro-Palestina-organisatie voornemens is de demonstratie te kapen”. In een brief van burgemeester Sharon Dijksma aan de gemeenteraad zou verder te lezen staan “dat geweld hierbij niet wordt geschuwd”.

Vakbonden AOb en FNV noemen het “vreselijk dat al die studenten, docenten en medewerkers die morgen in actie wilden komen, nu hun stem niet kunnen laten horen”.

Ook LSVb-voorzitter Abdelkader Karbache is zwaar teleurgesteld, maar veel alternatieven waren er niet. “De gemeente zou de demonstratie sowieso verboden hebben.”

Burgemeester Dijksma betreurt dat de demonstratie morgen niet door kan gaan. “Ik maak mij grote zorgen dat in een tijd waarin het van grote waarde is om je mening te mogen uiten, er personen zijn die anderen onder dreiging van geweld deze vrijheid ontnemen.”