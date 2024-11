Pro-Palestijns protest kostte UvA ruim vier miljoen euro

Universiteit van Amsterdam

De studentenprotesten tegen de oorlog in Gaza hebben de Universiteit van Amsterdam in totaal 4,1 miljoen euro gekost. De vertraagde nieuwbouw van de universiteitsbibliotheek was de grootste schadepost.

De pro-Palestijnse protesten liepen in mei en juni uit op bezettingen, vernielingen en bekladding, schrijft de UvA in een persbericht. Er werden onder meer barricades opgeworpen, ruimtes en ruiten vernield, muren beklad en deuren geforceerd.

De UvA schat de totale kosten van de protesten op 4,1 miljoen euro. Daaronder vallen bijvoorbeeld schoonmaakkosten, het vervangen van koffieautomaten, meubilair, beeldschermen, beveiligingscamera’s en ingegooide ruiten.

Nieuwbouw lag stil

De bouw van de nieuwe universiteitsbibliotheek liep bijna drie maanden vertraging op. Die kosten raamt de UvA op 2,5 miljoen euro, los van de materiële schade aan de bouw die tijdens het protest werd aangericht.

De UvA wil de schade op de daders verhalen “als dat juridisch haalbaar is”. Lukt dit niet, dan dient de universiteit een claim in bij de verzekering.