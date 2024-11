Rondvraag: heb jij je rijbewijs al?

Steeds minder jongeren hebben een rijbewijs, bleek uit de cijfers van het CBS begin dit jaar. Voorheen had van de 3 miljoen mensen tussen de 18 en 30 jaar in totaal 65 procent hun rijbewijs. Dit jaar is dat slechts 61 procent.

Bij het aantal jongeren tot 20 jaar is, in vergelijking met 2019, een totale daling van 14 procent te zien. De belangrijkste reden voor de afname: de prijs. Wij vroegen de Avansstudenten of zij hun rijbewijs al hebben en wie daarvoor heeft mogen betalen.