Studenten en hun centen: ‘Nu kan ik op kamers gaan betalen’

De ene student heeft veel moneys, de ander vindt aan het eind van de maand zelfs de euroknallers van de supermarkt eventjes te duur. Om je een beeld te geven van hoe het er bij andere studenten financieel aan toe gaat, interviewt Punt Avansstudenten over hun (spaar)rekening. In deze aflevering is vierdejaarsstudent Kim* aan het woord.

Is: laatstejaarsstudent Communication & Multimedia Design in Den Bosch

Bedrag op spaarrekening: 2500 euro

Woonsituatie: thuis bij haar ouders

Een bedrag van 2500 euro op je rekening. Hoe heb je dat bij elkaar gespaard?

“Door te werken. Ik werk zestien uur per week als winkelmedewerker bij HEMA, daar verdien ik gemiddeld zo’n 800 euro per maand mee. Werken moet wel, zeker omdat ik sinds augustus van dit jaar geen basisbeurs meer krijg doordat ik studievertraging heb opgelopen. Dat zou een half jaar zijn, maar door herkansingen wordt het nu een heel jaar.”

Wat betekent dat voor je?

“Ik ben wat meer gaan werken. Ik maak me wel een beetje zorgen over de combinatie van afstuderen en werken. Afstuderen gaat veel tijd kosten.”



Leen je niet bij DUO?

“Nee, dat is een bewuste keuze geweest. Ik ben geen fan van lenen. Mijn zus heeft dat wel gedaan, dat was geen leuke ervaring voor haar. Maandelijks moeten terugbetalen, wil ik niet. Het betekent wel dat ik altijd baantjes heb gehad tijdens mijn studie.”



Hoe spaar jij?

“Ik heb geen spaardoelen in apps waarbij automatisch geld naar verschillende potjes gaat, maar stel voor mezelf wel iedere maand doelen. Bijvoorbeeld een paar honderd euro opzij zetten. De ene maand lukt dat, de andere niet als er grote uitgaves gedaan moeten worden.”

Zijn er dingen waar je op dit moment voor spaart?

“Mijn rijbewijs en een game-pc. Het rijbewijs gaat me zo’n drieduizend euro kosten, de computer tussen de duizend en vijftienhonderd euro. Grote uitgaves, maar als ik die eenmaal heb gedaan hoef ik ze nooit meer te doen.”



Waar geef je je geld meestal graag aan uit?

“Kleding. Als ik in de stad ben en iets leuks zie hangen, koop ik het vaak. Vorige week was dat voor het laatst, toen kocht ik een sweater. Ik koop kleding vaker in fysieke winkels dan online. De moeite die het kost om iets terug te sturen, is me te veel. Ik probeer niet meer dan 150 euro per keer uit te geven.”

Je woont nog thuis bij je ouders. Had je niet op kamers willen gaan?

“Misschien wel, maar toen ik begon met studeren op mijn zestiende kon ik dat niet betalen. En in Den Bosch wonen trok me ook niet echt. Soms denk ik dat ik wat heb gemist, maar ik wil na mijn studie bij Avans graag doorstuderen en dan wel op kamers gaan. Nu kan ik het betalen. En wonen bij mijn ouders is ook fijn.”



Zou je van jezelf zeggen dat je goed of slecht bent in het omgaan met geld?

“Ik denk goed. Het gaat me makkelijk af en ik kom nooit in de problemen.”

*De volledige naam van de student is bij de redactie bekend