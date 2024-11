Studentenvereniging Animoso wil van Den Bosch leukere studentenstad maken

Den Bosch

Den Bosch is best leuk en gezellig, maar er zit meer potentie in als studentenstad, vinden leden van studentenvereniging Animoso. Om te onderzoeken waar de behoeftes van studenten liggen om de Avansstad bruisender te maken, zijn ze een enquête gestart.

Aan cafés en restaurants ontbreekt het niet in Den Bosch en de voorzieningen zijn er ook prima. Je hoeft je op zich niet te vervelen in de Avansstad, zegt Animoso-secretaris Rens Kraaij die er al een paar jaar woont. ‘’We hebben het hier gezellig, maar leuke stapavonden om een echte studentenstad te worden is niet optimaal’’, zegt de tweedejaarsstudent AD Informatica. ‘’Mensen die het echte studentenleven willen, denken niet vaak aan Den Bosch. Het staat helaas niet bekend als studentenstad. Dat is jammer, want we zien genoeg potentie.’’

Geen studentenstad

Een verklaring voor het feit dat Den Bosch minder leuk is voor studenten in vergelijking met bijvoorbeeld Breda of Eindhoven, heeft Rens wel. Hij wijst op het ontbreken van een universiteit. ‘’Daar studeren studenten uit het hele land en die gaan dan vaak op kamers. Den Bosch ligt redelijk centraal en er studeren veel mensen uit de regio. Die wonen vaker thuis. Als je niet op kamers zit, moet je met de laatste bus of trein naar huis. Op stap gaan is dan minder leuk, want je gaat naar huis als het net gezellig wordt’’, vertelt de Avansstudent.



Data verzamelen

Zorgen voor een universiteit die het studentenleven in Den Bosch een boost geeft, dat kunnen Rens en andere leden van Animoso niet. Maar ze willen met hun enquête wel in kaart brengen waar de behoeftes van Bosschenaren liggen om de stad aantrekkelijker te maken. ‘’We willen weten hoe studenten naar de stad kijken, wat er volgens hen nodig is en of ze daar zelf een rol bij willen spelen of hoe wij als vereniging dat kunnen doen. We willen zoveel mogelijk data verzamelen.’’

Overleg met gemeente

Animoso verspreidt de vragenlijst op hun eigen kanalen en op de digitale schermen van Avans, maar de vereniging voerde ook al overleg met de gemeente. Zo spraken ze met de nachtburgemeester. ‘’De gemeente is enthousiast over ons project, want ook zij wil de stad aantrekkelijker maken voor studenten. Voor de gemeente is het namelijk goed als er meer jonge mensen in de stad zijn. De nachtburgemeesters zagen dat we vragen in onze enquête hebben die zij niet hadden bedacht en zijn benieuwd naar de uitkomsten van de lijst’’, zegt Rens, die dan ook hoopt op veel respondenten.

‘’Als we op basis van de antwoorden kunnen laten zien waar de pijnpunten liggen in Den Bosch, hebben we concrete data om te presenteren aan de gemeente. Dat is beter dan alleen vage aanbevelingen.’’