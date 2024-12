Bezuiniging op buitenlandse studenten lijkt al gehaald

Illustratie: Lotte Verheul

Hogescholen en universiteiten hoeven in principe niet meer te bezuinigen op buitenlandse studenten. Ze hebben de doelstelling al gehaald, blijkt uit een analyse van het HOP. Als ze in 2030 net zoveel internationals trekken als nu, is het goed.

Dit voorjaar kwamen de coalitiepartijen met het plan om fors te bezuinigen op de instroom van internationale studenten. Maar vorige week werd na lang onderhandelen met de oppositie een deel van die bezuiniging geschrapt. Het gaat van 293 miljoen euro in 2030 naar 168 miljoen.

De overheid nam aan dat het aantal Europese studenten tot 2030 zou groeien tot 20 duizend meer dan nu. En dáárop zou bezuinigd worden. Als je de nu afgesproken bezuiniging omrekent, komt dat neer op 19 duizend Europese studenten minder. Daarom is de bezuiniging dus al behaald als de internationale instroom blijft zoals hij is.

EER-studenten

Universiteitenkoepel UNL en het ministerie van OCW laten weten dat ze die berekening wel kunnen volgen, al vindt OCW dat het te vroeg is om dit sommetje te maken. OCW wacht liever op nieuwe voorspellingen over de internationale instroom, die komend voorjaar uitkomen.

Dit jaar is de instroom van buitenlandse studenten al iets gedaald, terwijl er groei was voorspeld. Vooral vanuit Europese landen komen minder studenten naar Nederland. Dat is precies de groep waar het kabinet minder geld aan wil uitgeven. De overheid bekostigt namelijk alleen Europese studenten. Aan internationals van buiten de unie betaalt de overheid niet mee, dus kan ze er ook niet op bezuinigen.

Randstad en regio

In het resultaat van de onderhandelingen met de oppositie schuilt wel een adder onder het gras voor universiteiten en hogescholen in de Randstad. Er komen strengere eisen aan Engelstalig onderwijs, maar voor de regio komt er een uitzondering. Dat hebben de christelijke partijen, JA21 en coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB afgesproken.

De minister moet die uitzondering nu gaan uitwerken. Als ze in de regio inderdaad mogen blijven groeien, dan zullen ze in de Randstad moeten krimpen. Anders kan de bezuiniging niet behaald worden.

Hoe de internationale instroom zich ontwikkelt, is even afwachten. Ook omdat de Wet internationalisering in balans eraan komt. Die moet voor minder Engelstalig onderwijs zorgen en zal daardoor ook de internationale instroom afremmen. De gevolgen daarvan zijn nog niet te overzien, maar misschien is de daling wel sterker dan gedacht en komen er op die manier alsnog hardere bezuinigingen.