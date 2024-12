Charissa Freese nieuw lid College van Bestuur Avans

Charissa Freese. Foto via Avans

Charissa Freese wordt het nieuwe lid van het College van Bestuur van Avans. Dat heeft de Raad van Toezicht bekendgemaakt. Freese start op 1 april 2025 en is dan samen met voorzitter Marjan Hammersma en lid Arlène Denissen verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de hogeschool.

Freese is op dit moment vice dean bij TIAS School for Business & Society, bijzonder hoogleraar HRM en Sociale Zekerheid bij Tilburg University en extra-ordinary professor bij North-West University in Zuid-Afrika. Avans is geen onbekende plek voor haar: tussen 1998 en 2008 was ze docent bij de opleiding Human Resource Management in Den Bosch.

Freese gaat haar rol binnen het College van Bestuur, dat met haar aanstelling compleet is, combineren met haar rol als bijzonder hoogleraar HRM en Sociale Zekerheid bij Tilburg University. Dat blijft ze een dag per week doen.

Ambitieuze doelen

“Ik ben onder de indruk van de ambitieuze doelen die Avans heeft gesteld, zowel in het onderwijs als in het onderzoek. Ik kijk ernaar uit om bij te mogen dragen aan de transitie naar een kennisinstelling. Ook hoop ik met alle collega’s op een fijne wijze te gaan samenwerken in de turbulente tijd waar het hoger onderwijs voor staat”, zegt Freese over haar aanstelling.



Brede ervaring

Ook bestuursvoorzitter Marjan Hammersma is blij met de komst van het nieuwste lid van het College van Bestuur. “Er ligt een sterk fundament en het is heel fijn dat Charissa zich bij ons aansluit om daarop samen verder te bouwen aan een relevante toekomst voor Avans. Haar brede ervaring in het onderwijs en onderzoek, en als bestuurder in de Brabantse regio, is een goede aanvulling op ons College van Bestuur.”