Coalitie bereid om langstudeerboete te schrappen

Illustratie: Esmee Rops

De coalitiepartijen zijn bereid om de langstudeerboete te schrappen, meldt RTL Nieuws. Ook zouden ze 150 miljoen euro minder willen bezuinigen op wetenschappelijk onderzoek en starters- en stimuleringsbeurzen.

Dat staat in een document dat RTL Nieuws in handen heeft en dat de basis zou vormen voor de onderhandelingen met de oppositie. Die dreigt de onderwijsbegroting te zullen wegstemmen in de Eerste Kamer als het kabinet niet bereid is om ten minste 1,3 miljard euro aan bezuinigingen op onderwijs en onderzoek ongedaan te maken.

Tegenbod

De vier coalitiepartijen wilden daar eerst niets van weten, maar kwamen begin deze week toch met een tegenbod van 363 miljoen euro. Dat vond het zogeheten ‘monsterverbond’ van oppositiepartijen (D66, CDA, JA21, ChristenUnie en SGP) veel te mager.

Het nieuwe tegenbod telt op tot 650 miljoen euro. Onder meer de bezuinigingen op wetenschappelijk onderzoek kunnen wat betreft de coalitiepartijen worden verminderd (100 miljoen) en die op de starters- en stimuleringsbeurzen met 50 miljoen.

Wat de oppositie ervan vindt is niet bekend. Vanmiddag worden de onderhandelingen over de OCW-begroting achter gesloten deuren hervat.