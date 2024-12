Eerste Kamer gaat na kerstvakantie vragen stellen over onderwijsbegroting

Illustratie: Daan van Bommel

Het mag geen haastwerk worden, vindt de Eerste Kamer. De leden van de oppositie willen schriftelijke vragen stellen en misschien een debat voeren, voordat ze over de bezuinigingen op onderwijs en onderzoek stemmen.

Spannend zal het niet meer worden. De drie christelijke partijen en JA21 hebben al toegezegd dat ze de begroting van minister Eppo Bruins in de Eerste Kamer gaan goedkeuren, nu een deel van de aangekondigde bezuinigingen wordt geschrapt.

De langstudeerboete komt er niet en de korting op internationale studenten wordt minder heftig dan gepland. Maar uiteindelijk verdwijnen er nog altijd honderden miljoenen euro’s, met name uit het wetenschappelijk onderzoek.

Geen hamerstuk

Dat gaat de Eerste Kamer niet meer verhinderen, maar de OCW-begroting wordt ook geen hamerstuk. De onderwijscommissie heeft besloten om op 21 januari schriftelijke vragen te stellen. Afhankelijk van de antwoorden komt er misschien ook nog een debat met de minister.

VVD en PVV kondigden alvast aan dat zij geen schriftelijke vragen gaan stellen en BBB wacht af. NSC heeft geen zetels in de Eerste Kamer, dus die partij kan er sowieso geen vragen stellen.

Debat of niet, de meeste senatoren willen wel een beetje tempo maken en liefst ergens in februari over alle begrotingen stemmen. Tenminste, als de antwoorden van de minister goed genoeg zijn.

Volt sputterde alvast tegen. De begroting van OCW is niet zorgvuldig behandeld in de Tweede Kamer, zei senator Gaby Perin-Gopie. Ze wil daarom in debat met de minister, ook als het stemmen over de begroting dan iets later gebeurt.

Vorig jaar

Vorig jaar werd de OCW-begroting pas op 21 mei goedgekeurd, mede door de val van het toenmalige kabinet. Alle fracties stemden toen vóór, behalve de Partij voor de Dieren. Dat zal nu anders zijn.

GroenLinks-PvdA, D66, SP, Volt en PvdD zullen ertegen stemmen. Het is nog niet bekend hoe 50Plus en de senator van de regionale partijen (OPNL) erover denken. Hoe dan ook krijgt het huidige kabinet een meerderheid achter zich.