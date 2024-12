Onderzoek na toeslagenaffaire: DUO moet huiswerk overdoen

Alle ministeries en uitvoeringsinstanties moesten uitzoeken of ze ergens zonder noodzaak persoonsgegevens als geboorteplaats en nationaliteit hanteerden. Maar DUO keek nog niet grondig genoeg, meent ook minister Bruins.

Tweede Kamerlid Doğukan Ergin (Denk) kwam gisteren tijdens een kort debat over de studiefinanciering met een motie waar NSC-minister Eppo Bruins “met een sympathiek oog” naar keek. “Het is een goed idee van de heer Ergin”, zei hij.

Motie#21

In de nasleep van de toeslagenaffaire (die vooral Surinaamse en Caribische Nederlanders trof) eiste de Tweede Kamer dat ministeries en uitvoeringsinstanties allemaal zouden uitzoeken of ze ergens afkomstgerelateerde indicatoren gebruikten, zoals geboorteplaats, nationaliteit en etniciteit. Dit proces kreeg de naam Motie#21. Dus ook studiefinancier DUO moest dat doen.

PVV-staatssecretaris Zsolt Szabó heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een verzameling auditrapporten. Een daarvan gaat over het ministerie van OCW en studiefinancier DUO.

DUO moest dus uitzoeken of er gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens die tot discriminatie kunnen leiden. Maar uit het auditrapport blijkt dat de inventarisatie bij DUO “te beperkt was om te kunnen beoordelen of de toetsing goed is uitgevoerd”.

Behoorlijkheid

Een mogelijke consequentie is “dat niet alle relevante verwerkingen in beeld zijn geweest”, staat in het rapport. De uitvoeringsinstantie moest bovendien toetsen op ‘behoorlijkheid’, maar dat is niet gebeurd. Het was te “complex”, vond DUO.

We hebben het al druk genoeg, vond de studiefinancier. DUO “versmalde” de onderzoeksopdracht vanwege de beschikbare capaciteit. Die aanpak werd niet met het ministerie van OCW gedeeld en bleek pas toen DUO het huiswerk inleverde.

Vandaar de motie van Ergin en de sympathie hiervoor van minister Bruins. “Ik geef hier oordeel Kamer”, zei Bruins. Dat wil zeggen, hij ziet geen problemen in deze motie. Het maakt de kans groot dat een meerderheid volgende week bij de stemmingen alsnog een grondiger doorlichting van DUO eist.

Fraudejacht

Let wel, dit gaat niet over de discriminatie in de fraudejacht van DUO, waar het kabinet excuses voor heeft aangeboden. Daarbij ging het, voor zover zichtbaar, om indirecte discriminatie. Deze kwestie is inmiddels van alle kanten doorgelicht. Alle boetes en terugvorderingen van studiefinanciering worden ongedaan gemaakt, heeft het kabinet onlangs besloten.

Ook daarover diende Ergin moties in. Het kabinet moet met honderd procent zekerheid uitsluiten dat een nieuw systeem van toezicht weer direct of indirect gaat discrimineren. Zo’n soort motie diende ook D66 in.

Bruins vond die moties onnodig. “Bij de ontwikkeling van het nieuwe selectiemodel bij DUO worden wetenschappers, experts én studenten betrokken”, zei hij. “Ik zal er dan ook voor zorgen dat het selectiemodel wetenschappelijk onderbouwd is en niet discrimineert. Als het selectiemodel klaar is, zal het ook nog eens periodiek onafhankelijk getoetst worden op rechtmatigheid en vooringenomenheid.”

Maar honderd procent zekerheid? “Het is zelfs niet honderd procent zeker dat morgenochtend de zon weer opgaat”, stelde Bruins. Zekerheid bestaat eigenlijk niet, wilde hij zeggen. “Maar ik zit helemaal op de lijn van de heer Ergin.”