Rondvraag: hoe vieren Avansstudenten de decembermaand?

Foto: Tim Mossholder via Pexels

Pakjesavond, Kerstmis, etentjes en het vinden van de juiste cadeaus: de maand december zit vol activiteiten met familie en vrienden. Punt sprak drie studenten bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch over hun plannen voor de decembermaand.

“Natuurlijk vier ik vanavond Sinterklaas! Met mijn ouders en broertjes kom ik samen om elkaar cadeautjes te geven. Dat vind ik altijd erg leuk”, vertelt Joris Berkers, eerstejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch over zijn plannen voor pakjesavond.



Niet zo braaf

Bij het geven van cadeautjes schrijft hij ook gedichten. Die maken, vindt de Avansstudent leuk. “Ik houd van schrijven. Je mag soms de randjes opzoeken, ze hoeven niet zo braaf te zijn. Het is niet voor niets dat je niet je eigen naam eronder zet, maar de naam van Sinterklaas”, zegt de student, die zijn gedichten zelf maakt en in tegenstelling tot veel anderen geen gebruikmaakt van ChatGPT. “Het is juist leuk om het zelf te doen.”



De maand december is bij de Avansstudent verder gevuld met samenzijn met familie en tijdens Kerstmis samen dineren. Ook kijken ze op kerstavond traditiegetrouw een film. “Die zoekt mijn vader ieder jaar uit. Geen Home Alone, zó traditioneel zijn we ook weer niet, we kijken ieder jaar iets anders”, zegt Joris, die de hele decembermaand een verplicht nummer vindt in de goede zin van het woord. “Het is een beetje kneuterig allemaal, maar dat hoort er een beetje bij. Het zijn momenten die je later gaat missen als je ze niet meer samen kunt vieren. Het is gewoon ieder jaar gezellig.”



Geen Sinterklaas

Niet iedereen viert pakjesavond. Voor Laura van de Water, eerstejaarsstudent Communication & Multimedia Design, is het een dag als alle andere. “Vroeger vierden we het ook nooit uitgebreid, veel herinneringen aan Sinterklaas heb ik niet”, vertelt ze.



Bij Kerstmis staat de student daarentegen wel stil. Op kerstavond spelen ze een dobbelspel, er zijn etentjes en er worden lootjes getrokken. “Heel leuk. We zijn die dagen met de hele familie samen, dat gebeurt niet zo vaak. Normaal is er altijd wel iemand in onze grote familie die ergens niet bij kan zijn, met Kerstmis is dat anders”, zegt Laura.



In tegenstelling tot Avansstudent Joris, hoeft Laura zich niet te wagen aan het schrijven van gedichten. Cadeaus geven ze elkaar wel, maar daar kan met panklare wensenlijstjes weinig aan mislukken vertelt ze. “Dat scheelt weer”, zegt ze met een lach.

De kerstboom bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch

Uiteten

“Ik ga vanavond uiteten. Niet omdat we Sinterklaas vieren, maar gewoon omdat het een mooie reden is om dat te doen”, zegt Quinona Verhees. De laatstejaarsstudent Human Resource Management in Den Bosch hecht weinig waarde aan pakjesavond, maar dat is wel anders als het op kerst aankomt. Ze is dan veel samen met haar familie en vrienden. “Het samenzijn is altijd heel gezellig, zeker als iedereen er is”, zegt ze.

Shampoo

Bij het vieren van kerst hoort ook het geven van cadeaus. Daar maakt Quinona serieus werk van. “Ik probeer altijd cadeaus met een persoonlijk tintje te geven, zodat het meer is dan de zesde fles shampoo die je je vader geeft”, zegt ze. “Een paar maanden voor december probeer ik te onthouden wat mensen zeggen leuk te vinden. Daar pas ik mijn cadeaus dan op aan. Mijn moeder houdt bijvoorbeeld van parfum en skincare. Op social media kwam ik een tijd geleden iets tegen over een evenement met dat thema. Daar kaartjes voor geven kan dan een leuk cadeau zijn.”

Zelfreflectie

De decembermaand is voor de student en haar vrienden ook een moment van reflectie. Een paar jaar geleden ontstond spontaan de traditie om uit te spreken waar iedereen zich dat jaar in ontwikkelde en wat extra aandacht behoeft. “We voeren bewust diepe gesprekken die we anders niet snel met elkaar zouden hebben”, aldus Quinona, die zelf dit jaar leerde om te gaan met haar opgelopen studievertraging. “Die kwam onverwacht. Van mijn stagebegeleider leerde ik om niet boos te zijn op anderen, maar om erboven te hangen en te kijken naar het grote geheel. Dat helpt tot nu toe en daar wil ik mee doorgaan.”