Stroeve onderhandelingen over bezuinigingen op onderwijs en onderzoek

Illustratie: Lotte Verheul

De vier coalitiepartijen (PVV, VVD, NSC en BBB) lijken niet van plan om 1,3 miljard euro aan bezuinigingen op onderwijs en onderzoek ongedaan te maken, zoals de oppositie eist. Hun bod: 363 miljoen euro.

Sinds vorige week onderhandelt de coalitie met een ‘monsterverbond’ van oppositiepartijen (D66, CDA, JA21, ChristenUnie en SGP) over de 2 miljard euro aan bezuinigingen op onderwijs en onderzoek. Deze onderhandelingen verlopen nogal stroef, schrijven de Volkskrant en NRC.

De oppositie wil 1,3 miljard euro van deze bezuinigingen terugdraaien. Het kabinet komt met 363 miljoen euro, maar dat bod wordt weggewimpeld.

Dreiging

De vijf oppositiepartijen dreigen in de Eerste Kamer tegen de begroting van het ministerie te stemmen, waar het kabinet geen meerderheid heeft. Dan blijft de oude begroting overeind – zonder de bezuinigingen.

RTL Nieuws zegt een intern document in handen te hebben waarin ambtenaren allerlei vragen over de begroting beantwoorden. Zij wijzen op problemen met de langstudeerboete: die treft vooral kwetsbare studenten en het zou ingewikkeld zijn om uitzonderingen te maken. Ook plaatsen de ambtenaren vraagtekens bij bezuinigingen als ‘minder internationale studenten’, die hoogst onzeker zijn. Deze problemen waren overigens allang bekend.

Stemmen

Donderdag stemt de Tweede Kamer over alle begrotingen, dus ook de OCW-begroting. Daarin staan niet alleen bezuinigingen op het hoger onderwijs en onderzoek, maar ook op de rest van het onderwijs en de maatschappelijke diensttijd.

Misschien komt het kabinet met een belofte à la de btw-verhoging op cultuur en boeken, die nog steeds op de begroting staat. De minister van Financiën heeft beloofd daar een alternatief voor te zoeken. Maar zoiets zal de oppositie deze keer waarschijnlijk niet accepteren.

Schuldvraag

De schuldvraag ligt inmiddels ook op tafel: wie heeft deze politieke situatie laten ontstaan? Sommigen vinden het vreemd dat OCW-minister Eppo Bruins niet eerder met de oppositie is gaan praten. Hij zegt steeds dat hij met handen en voeten aan de bezuinigingen in het hoofdlijnenakkoord is gebonden.

Maar zo lijken de coalitiepartijen ook te denken. Dit is nu eenmaal wat we hebben afgesproken, zeggen ze de hele tijd, zonder enige reflectie op het politieke probleem. Zij kaatsen de bal terug naar de minister.