Amerikaanse universiteiten en de deportaties van Trump

Foto: Gage Skidmore/ Flickr

Universiteiten in de Verenigde Staten zetten zich schrap nu Donald Trump opnieuw president is geworden. Sommige instellingen zeggen bij voorbaat dat ze geen medewerking verlenen aan de massale deportaties die hij heeft aangekondigd.

In zijn toespraak na zijn beëdiging sprak Trump niet of nauwelijks over hoger onderwijs en onderzoek. Hij zei niets over hoge studieschulden of de academische vrijheid en ook niets over de anti-Israëldemonstraties op de campussen.

Schamen

Wel hekelde hij het onderwijssysteem “dat kinderen leert om zich te schamen voor zichzelf, en in veel gevallen om ons land te haten”. Dat lijkt te verwijzen naar lessen over racisme en het slavernijverleden, die conservatieve Amerikanen tegen de borst stuiten, of over seksuele voorlichting op scholen.

Hij maakt een einde aan positieve discriminatie voor achtergestelde groepen en haalt een streep door overheidsbeleid dat – in zijn ogen – ras en gender in alle aspecten van het publieke leven en privéleven probeert te stoppen. “We gaan een samenleving smeden die kleurenblind en meritocratisch is.”

In dat licht verwees hij naar de droom van Martin Luther King, die voor een samenleving zonder racisme streed en erom vermoord is. “We zullen zijn droom uit laten komen”, beweerde Trump.

Deportaties

Verder beloofde hij te beginnen aan grootschalige deportaties. Hij wil “miljoenen en miljoenen” criminele vreemdelingen terugsturen naar waar ze vandaan komen” en hij wil “buitenlandse bendes en criminele netwerken” vernietigen.

De aankondiging van deportaties is slecht nieuws voor de ongeveer 408 duizend studenten zonder papieren in de Verenigde Staten, van wie bijna de helft een hispanicachtergrond heeft. In combinatie met Trumps harde taal tegen Mexicaanse immigranten voorspelt het weinig goeds voor deze studenten. Alleen al hun verblijf in het land zou als crimineel aangemerkt kunnen worden.

Volgens onder meer InsideHigherEd.com maken studenten zonder papieren zich dan ook zorgen. De angst om afgevoerd te worden stamt voor velen van hen al uit de kindertijd. Er zijn meer artikelen over zulke angsten. Het Amerikaanse kinderpardon DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) biedt ook weinig bescherming: het zou weleens op de helling kunnen staan nu de republikeinen aan de macht zijn.

Sommige onderwijsinstellingen hebben hun internationale studenten en medewerkers expliciet gewaarschuwd dat ze na de kerstvakantie terug moesten zijn voordat Trump het stokje over zou nemen van Joe Biden. Anders zouden ze weleens problemen kunnen krijgen aan de grens.

Gewonnen

Trump won de verkiezingen en kan dus op steun rekenen van een groot deel van de bevolking. De roep om deportaties van studenten klinkt met name als er op de campussen protesten tegen Israël zijn. Het wemelt van de opinies dat demonstranten met Hamassympathieën het land uit moeten en Trump zelf heeft ook dingen in die richting gezegd.

Nu er een nieuwe politieke wind waait, bereiden de instellingen zich voor op mogelijke problemen. Sommige zeggen nu al dat ze niet willen meewerken aan de deportaties van hun studenten en alle kennis over hun verblijfstatus voor zich te houden.

Maar ze zullen zich wel aan de wet moeten houden. Een belangenorganisatie heeft in een speciale handleiding uiteengezet hoe onderwijsinstellingen hun illegale studenten kunnen helpen.

Hoe het precies gaat lopen, moet nog blijken. Trump wil het ministerie van Onderwijs flink inkrimpen, zo niet opheffen, en heeft daarvoor een minister gekozen met een achtergrond in het showworstelen: Linda McMahon.