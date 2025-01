Column: Studenten, het is tijd om te preppen

Foto: Ilse Wolf

Het kwam afgelopen januari allemaal wel heel dichtbij. Eerst lag de TU Eindhoven onder vuur, systemen vielen uit, colleges gingen niet door. Eindhoven ligt oostelijker dan Avanssteden Tilburg en Den Bosch, maar het is toch slechts een half uurtje rijden.

In diezelfde week was er een Ddos-aanval op meerdere Brabantse scholen. Eduroam, het netwerk van SURF, was zo traag als str*nt. En dat in week 8, bij veel opleidingen en academies van Avans een belangrijke tentamenweek.

Nu begint het, dacht ik, we liggen onder vuur – net voor de inauguratie van Trump, dat kon geen toeval zijn!

Ik dacht aan het noodpakket dat ik nog steeds niet heb. Het preppakket, dat we volgens NAVO-secretaris-generaal Rutte in huis moeten hebben met daarin genoeg water, blikvoer voor een paar dagen, kaarsen, lucifers, een zaklamp zonder batterijen.

Gelukkig hadden we het niet nodig. Nog niet. Want, het had véél erger kunnen zijn. Denk even met me mee…

Het begint met wat kleine prikjes, computertentamens die niet doorgaan, cijfers in Osiris die zomaar verdwijnen. Of het netwerk dat platligt als alle stof in Brightspace staat en je er dus niet bij kan.

Dat is echt worst case scenario. Dat dan de dag erna alles weer werkt en je gewoon je tentamen moet maken. Had je maar eerder moeten beginnen met leren. Plannen is immers ook een competentie die je als student onder de knie moet krijgen.

Ze denken zeker dat we dom zijn, maar ik doorzie het allemaal!

Dus, ik ga jullie helpen. Ik ben dan wel geen oud-premier net als Rutte, maar geloof mij nou maar gewoon: dit is het moment om jouw studentensurvivalpakket te maken.

Vul het noodpakket voor ‘gewone’ mensen aan met je studieboeken, potlood en puntenslijper, pen en papier. En print de stof die op Brightspace staat.

Dat is alles wat je nodig hebt, je eigen studentenpreppakket. Alleen zo overleef je een ramp in tentamentijd.

Naar de supermarkt hoef je niet, je hebt genoeg blikvoer. Tijd verspillen aan koken hoeft ook niet. En afspreken met vrienden gaat niet, het netwerk ligt plat.

Geen TikTok, Snapchat of WhatsApp. Gewoon helemaal geen telefoon, dat is het allerbeste. Of wacht, met een echt goede cyberaanval ligt dat natuurlijk ook plat.

Geen afleidingen. Terug naar vroeger, dus eigenlijk. Volle focus op de leerstof.

Ik denk dat de cijfers de lucht in schieten, van magere zesjes naar dikke negens en tienen. Misschien wordt zo de staat van het Nederlandse onderwijs gered.

Hey, is SURF ook niet iets van de overheid? Of nou ja, het is een coöperatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen, maar da’s een pot nat, toch?

Zie je wel. Het was een complot. Ze hebben ons gehackt, omdat ze hoger in de OESO-lijstjes willen komen.

Berg je, er komt nog meer aan. Dit was pas het begin. Haal nu je noodpakket in huis, zeg ik je!

Het Nederlandse onderwijs komt er weer bovenop. Jullie ook, dankzij mijn noodpakket voor studenten. En ik? Ik word president, net als Trump.

Inge Duine is Avansmedewerker en oud-docent

